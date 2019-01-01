Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 3 maçlık cezayı onadı.

2018-19 sezonunda 'ın, 'i 2-1 yenerek Süper Lig şampiyonu olduğu maçın ikinci yarısında iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma çıkmış, hakem Cüneyt Çakır, Fatih Terim'i ve Ümit Davala'yı tribüne göndermişti.

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası vermişti.

18 Temmuz 2019 tarihinde toplanan TFF Tahkim Kurulu, verilen cezaları onadığını açıkladı.

Bu karara göre Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde kulübedeki yerini alamayacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Ümit Davala'nın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Karar verilmiştir.