Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un talebini reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un Galatasaray'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin kararı onadı.

Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un 'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

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Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 'in 32. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçla ilgili Rize temsilcisinin tekrar talebinin TFF Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Tahkim Kurulunun da Çaykur Rizespor'un itirazını reddederek kararı onadığı kaydedildi.

Öte yandan Tahkim Kurulunun, Akhisarspor'a TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 200 bin lira para cezasını 100 bin liraya düşürdü belirtildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 20'şer bin lira para cezalarını ise onadı.