Tahir Karapınar: "Takımın üzerinde ölü toprağı var"

Tahir Karapınar, Kasımpaşa karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamalarda kaçan pozisyonların kendilerine pahalıya mal olduğunu söyledi.

İlk yarıda kaçırdıkları pozisyonlara değinen Karapınar, "İyi oynadık ama 3-4 tane kaçırdığımız pozisyon var, bunları atmalıydık. İkinci yarıda hücumda kaptırdığımız topla golü yedik. Bütün hafta konuştuk ama bireysel hatalar bizi etkiliyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok, kendimizi affettirmeye çalışacağız." dedi.

Takımı bir türlü ateşleyemediklerini söyleyen Tahir Karapınar, şöye devam etti: "Üzerimizde bir şanssızlık da var. Kaçan pozisyonlar gol olsaydı farklı şeyler konuşuyor olurduk ama olmuyor, bir şekilde ölü toprağı var takımın üzerinde. Kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda ve rotasyon olarak sıkıntılarımız var. Umarız bundan sonrası daha iyi olur."