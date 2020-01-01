Tahir Karapınar: Ferdi ile birebir ilgileniyoruz

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, Göztepe maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu.

Süper Lig'in 30. haftasında , sahasında konuk ettiği 'yi Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tahir Karapınar, 20 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgilendiklerini belirterek şunları söyledi:

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"Ferdi ile birebir ilgileniyoruz, konuşarak bazı şeyleri çözüyoruz. Kendine güvenen bir oyuncu. İçeri girip şut atmasını istiyorduk, bugün onu yapmayı başardı."

Daha fazla takım

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Karapınar, "İki perdelik bir oyun oldu. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha rahat bir oyun çıkarabilirdik. İki takımı da kutluyorum, bu sıcak havada iki takım da çok koştu ve mücadele etti. Golü yiyince bocaladık ve toparlayamadık. Daha iyi pas yapmamız ve oyunu kenarlara açmamız lazımdı ancak başaramadık" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların daha fazla şans bulabileceğini belirten Karapınar, "Bir aydır buradayım, yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Birkaç genç oyuncu daha oynatabilirdik ancak kazanmamız gerektiği için yapamadık. Genç oyuncularımız çok iyiydi bugün" dedi.