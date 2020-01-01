Tahir Karapınar: "Beşiktaş maçında kendimizi affettirmek istiyoruz"

Tahir Karapınar, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları yenilginin ardından konuştu.

Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Demir Grup karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından Avrupa hedeflerinden uzaklaştıkları için mutsuz olduklarını söyledi.

beIN Sports'a konuşan Tahir Karapınar, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu maçı kazanabileceğimizden ümitliydik ama olmadı. Avrupa hedefimizden de uzaklaştık. Basit goller yedik. Beşiktaş maçında kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz. Kalan iki maçı kazanarak ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil. Serdar Aziz'in yerine Ozan Tufan'ı oynattık, orta sahada eksildik. Artık yönetimimiz bunları düşünür ve gereken önlemi alır." dedi.

Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu'nun performanslarını da değerlendiren Tahir Karapınar, "Genç oyuncularımızın performanslarından memnunuz. Ömer Faruk iyi oynadı, risk aldı, cesaretli oynadı ama skor olarak geriye düştükten sonra Emre'yi oyuna aldık. Ferdi'den de memnunuz ve o da elinden geleni yapıyor. Genç oyuncular, Fenerbahçe'nin geleceği. Ben zaten altyapı için geldim. Ömer Faruk ve Ferdi'yi kazandık diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geleceği olacaklar." diye konuştu.