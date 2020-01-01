Tahir Karapınar: "10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu"

Tahir Karapınar, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan 'de teknik direktör Tahir Karapınar, ilk golden sonra oyundan düştüklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, "Maça iyi hazırlandık. Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız goller var, şans da yanımızda değildi. Ersin de bugün iyi günündeydi. 25. dakikada Vedat'ın pozisyonu var. Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. 70 dakika eksik oynadık uzatmalarla beraber. Eksik olmamıza rağmen kaçırdığımız goller var. İkinci devreye de iyi başladık. Oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar. İlk golü yiyince oyundan düşüyoruz. Gökhan'ın bu pozisyonlarda gol attığını maçtan önce konuşmuştuk. Beşiktaş'ı kutluyoruz." diye konuştu.

19 Temmuz olarak kabul edilen Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sarı-lacivertli taraftarlara galibiyet vermek istediklerini aktaran Karapınar şunları aktardı: "Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde güzel bir hediye vermek isterdik. Takım elinden geleni yaptı. 11'e 11 olsa farklı biterdi. Beşiktaş'ın iki pozisyonu var maç boyunca. Bazen kalite gerekiyor. Son vuruşlarda o kaliteyi gösteremedik. Onun için mağlup olduk. çok iyi bir kaleci ama bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da var. Ersin formundaydı bugün. Tebrik ederim. Altay ilk golde hata yaptı ama her futbolcu hata yapabiliyor. Umut vadeden bir kaleci. Umarım daha iyi yerlerde olur."