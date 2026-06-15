Taha Hüseyin ve Ümmü Kulthum... Belçika maçı öncesinde Liverpool'dan Muhammed Salah'a özel bir mesaj

Liverpool Kulübü, birkaç saat sonra 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın Belçika ile oynayacağı ilk maça çıkmaya hazırlanan Reds efsanesi Mohamed Salah'a yeni bir mesaj gönderdi.

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. grupta yer alıyor.

İngiliz kulübü, 15 Haziran'da 34. yaşını kutlayan Mısır milli takım kaptanını tebrik etti ve X sitesindeki sayfasında "Mısırlı Krala mutlu yıllar" yazdı.

Ayrıca, Reds'in Facebook'taki resmi Arapça sayfası, Mohamed Salah'a özel bir tebrik mesajı yayınladı ve 2025-2026 sezonunun sonunda sona eren Kırmızı Takım'daki kariyeri boyunca kaydettiği muhteşem istatistiklerin bir özetini paylaştı.

Arap dünyasına yönelik Liverpool sayfası, Mısırlı şair Ahmed El-Zein'in Arap edebiyatının duayeni Taha Hüseyin'i övmek için yazdığı bir şiirden alıntı yaparak Salah'ı tebrik etti ve şöyle yazdı: "Tarih onunla gurur duyuyor, o bir hatip olarak ayağa kalktı."

Ayrıca, Mısırlı yıldızın Reds'teki dokuz yıllık (2017-2026) istatistiklerini, Umm Kulthum'un "Ansak" şarkısından bir alıntıyla "Senin aşkında yıllar saniyeler gibi geçti" başlığıyla paylaştı.

Mohamed Salah, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından yeni takımını açıklamaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Ligi'ndeki bazı kulüplerin yanı sıra Türk kulübü Fenerbahçe de oyuncuyla ilgileniyor.

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