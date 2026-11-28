Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jonathan Tah, Bundesliga'nın 11. haftasında bugün (cumartesi) Volksparkstadion'da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Hamburg maçında takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Bavyera ekibi, ilk yarı sona ermeden önce Joshua Kimmich'in kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Reklam

Tah, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İkinci yarıda eksik oynadığımızın fark edilebildiğini düşünmüyorum. Bunu söyleyebiliyorsanız performansla kesinlikle gurur duyabilirsiniz."

Alman milli oyuncu şöyle devam etti: "Elbette kazanmak, puanları alıp eve götürmek istiyorsunuz, bu çok açık."

Tah sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanamadığımızda asla tatmin olmuyoruz ama deplasmanda 10 kişiyle ortaya koyduğumuz performansla gerçekten gurur duyabiliriz. Bu hiç de kolay değil ve bunun üzerine bir şeyler inşa etmemiz gerekiyor."

Ayrıca okuyun

Yeni Kongre, Infantino'nun tahtını tehdit ediyor: Demokratlar onu devirmek için Avrupalılarla ittifak mı kuracak?

Guardiola net konuştu: Barcelona'ya dönmeyeceğim, İspanya ile Almanya arasındaki fark ise şu

Reklam Reklam

Kimmich'in kırmızı kartı

Bayern, 44. dakikada ağır bir darbe aldı. Hakem Bastian Dankert, VAR incelemesinin ardından Hamburg oyuncusu Alexander Rossing-Lelesiit'in itmesine maruz kalan Kimmich'e, rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Related Topics

Kimmich'in durumu ve yaptığının akıllıca olmadığını fark edip etmediği sorulan Tah, şu yanıtı verdi: "Evet, bunu bildiğini düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz. Bunu tartışmaya ya da konuşmaya devam etmeye gerek yok, durum ortada."

Tah şöyle devam etti: "Ama maç içinde bu durumla başa çıkmamız gerekiyordu ve bence en önemlisi buydu. İkinci yarıda bunu harika bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi, (Kimmich'in) yaptığı doğru değildi, o da bunu biliyor, hepimiz de biliyoruz. Yolumuza devam etmeliyiz."

Reklam

Bavyera kulübündeki son dönemin gergin havasıyla ilgili konuşan Tah, "Futbolda işlerin ne kadar hızlı değişebildiği, bir hafta bir şey hissederken bir sonraki hafta bambaşka bir şey hissedebildiğiniz gerçekten çılgınca." dedi.

Tah, "Salı günü yeniden sahaya çıkacağız, ardından cuma günü oynayacağız. İki maçı da kazanırsak dışarıdan her şey yeniden iyi görünecek." ifadelerini kullandı.

Reklam

Tah ayrıca şunları ekledi: "Dışarıdan bize ulaşan ve anlaşılabilir olan görüş dalgalarıyla meşgul olmamamız gerektiğini düşünüyorum. İlkelerimize bağlı kalmaya devam edeceğiz."

Bayer Leverkusen'in eski savunma oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda gerek bazı oyuncular için bireysel anlamda gerekse takım olarak bizim için zor durumlar yaşandığını biliyoruz. Ama bunu aşmanın tek yolu takım olarak birbirimize kenetlenmek ve tam olarak bunu yapacağız."

Reklam

Sakatlıklar

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ise 53. dakikada oyuna girmesine rağmen 87. dakikada sahadan ayrılmak zorunda kalan Konrad Laimer'in sakatlığından endişe duyduğunu belirtti.

Belçikalı teknik adam şunları söyledi: "Durum iyi görünmüyor. Normalde böyle bir sakatlığı atlatıp oynamaya devam edebilirsiniz ama o bunu başaramadı. Bu yüzden bu iyi bir işaret değil. Ancak şimdiye kadar hiç yakınmadık, şimdi de yakınmaya başlamayacağız. Hedeflerimiz aynı kalıyor."

Reklam

Öte yandan Kompany, genç oyuncu Lennart Karl'ın oyundan alınmasının sakatlık nedeniyle olmadığını açıkladı ve oyuncunun fiziksel bir sorun yaşadığını yalanlayarak şöyle konuştu: "Lennart sakat değildi. Plan aslında bugün yine 90 dakikanın tamamını oynamamasıydı. Bu oyuncunun henüz 18 yaşında olduğunu unutmamalıyız."