Taffarel: UEFA Kupası'ndaki futbolcu topluluğu çok kaliteliydi

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, sarı kırmızılı ekibin tarihi zaferini elde eden kadronun bu başarıyı hak ettiğini söyledi.

1998-2001 yılları arasında 'da forma giyen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazandığı maçta sarı kırmızılı ekibin kalesini koruyan Claudio Taffarel, bu zaferi kazanan kadroyu değerlendirdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Taffarel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"UEFA Kupası'ndaki futbolcu topluluğu çok kaliteliydi"

O futbolcu topluluğu çok kaliteli, çok çalışkandı. Finale kadar hak ederek gelmişti. En başından beri bu ülkenin alışık olmadığı bir şeye inanan ve her geçen gün takımını inandıran bir hocamız vardı. Terim ilk günden itibaren Alman, İtalyan, İngiliz farketmez yenebilirizi öğretiyordu. Herkes ama herkes çok çalışıyordu, bu çalışkanlık da 2002'de 'ye dünya üçüncülüğü getirdi. Bu nedenle final maçı tıpkı diğer maçlar gibi inanarak ve çalışarak çıkıp kazandığımız bir maç oldu

"Kulüpler yeni planlamalar yapmalı"

Geldiğimde gördüm, Beşiktaş ve çok kaliteli top oynuyor ve Galatasaray'da çok başarılı bir kadro ve dünya çapında bir hoca var. Yani tüm takımların seviyesi o günkü gibi yüksek olmalı. Ama en önemlisi Türkiye artık 2000'de UEFA Kupası şampiyonu olduğunu ve 2002'deki dünya üçüncülüğünü unutmalı. Tabiki taraftar ömür boyu gurur duyabilir ama kulüpler yeni planlamalar yapmalı. O günkü çalışkanlık düzeyine çıkılmalı ve yeni hedefler koymalı ki başarı gelsin.