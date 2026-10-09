Dusan Tadic, Johan Cruijff ArenA'ya dönüşünü karışık duygularla bekliyor. 37 yaşındaki Sırp futbolcu, cumartesi akşamı NEC ile birlikte hâlâ kalbinde özel bir yere sahip olan Ajax'a karşı sahaya çıkacak. Tadic, NU.nl'e yaptığı açıklamada, iki kulüp arasındaki seviye farkıyla baş etmekte çok zorlandığını kabul etti.

Tadic için bu, 2018 ile 2023 yılları arasında formasını giydiği kulüple duygusal bir buluşma olacak. "Ajax her zaman hayalimdeki kulüptü. Çocukken odamda Ajax forması asılıydı. Tarih yazdığımız ve kupalar kazandığımız harika bir dönemde kaptandım. Elbette Ajax değişti. Ama dürüst olayım mı? Hâlâ hayalimdeki kulüp."

Tadic, NEC'de de liderlik rolü üstlense de şartların ciddi şekilde farklı olduğunu fark ediyor. "NEC'de düzeltilmesi gereken çok fazla şey var ama bu elbette mümkün değil. Bu yüzden en önemli şeylere odaklanıyorum. NEC'e tüm saygımla söylüyorum ama ben kupalar kazanan kulüplerde oynamaya alışkındım. Ajax benim standardımdı ve hâlâ öyle" dedi Sırp futbolcu.

Cambuur'a karşı alınan 3-0'lık ve Juventus'a karşı alınan 5-0'lık ağır yenilgiler Tadic'i derinden etkiledi. "Ajax'ta her maç öncesi soru, kaç gol atacağımız olurdu. Cambuur'un bize karşı altı gol bile atabilecek olması acı vericiydi."

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 15:00 NEC

Tadic, kişisel açıdan da yeni ortamına alışmaya çalışıyor. Ajax'ta takım arkadaşlarının kalitesinden faydalanırken, hücum fikirleri NEC'de daha az hayata geçiyor. "Sık sık hazırlayıcı aksiyonlar yapıyorum ve topu alamıyorum. Ya da birkaç top temasından sonra bana geri verilmiyor. Demek ki beynim fazla hızlı çalışıyor."

Bu durum, Ajax'ın eski kaptanında sık sık hayal kırıklığı yaratıyor. "Bu bana ağır geliyor, sık sık kendimle mücadele ediyorum ve sonra kafamın içinde fırtınalar kopuyor" diye kabul etti Tadic.

Ajax maçı, Amsterdam ekibinin taraftarlarıyla olan özel bağı nedeniyle onun için ayrıca anlam taşıyor. Tadic, kısa süre önce Ajax ile eski kulübü Vojvodina arasındaki Konferans Ligi maçının ardından taraftarlar tarafından yüksek sesle tezahüratlarla karşılandı. "Taraftarlarla her zaman harika bir bağım vardı, bu his çok derinlerde" dedi.

Tadic, cumartesi akşamı eski aşkına karşı gol atması halinde bundan pek keyif almayacağını düşünüyor. "NEC formasıyla Ajax'a gol atarsam, bu kariyerimin en sadist golü olur" dedi. Amsterdam'a dönüş ihtimalini ise kesinlikle dışlamıyor: "Ajax benim eski eşim mi? Hayır, Ajax hâlâ benim eşim. Bu sezon için henüz çok erkendi ama bir gün Ajax'a teknik direktör olarak dönmek istiyorum."

Futbolseverler Tadic röportajı karşısında şaşkına döndü

Tadic'in kendi takımı hakkında yaptığı açıklamalar, çeşitli futbol taraftarlarının büyük tepkisini çekti. "Böyle açıklamalardan sonra onu yarın evde bırakırsın herhalde" diye yazdı Bjorn, ESPN'in X'teki paylaşımının altına. Sjakie ise doğrudan teknik direktör Dick Schreuder'e seslendi: "Tadic yarın bütün maç yedek kulübesinde otursun ya da daha iyisi: onu evde bırakın ve angarya iş verin. Benim adıma ve birçok NEC taraftarı adına teşekkürler."

Sven de tecrübeli hücum oyuncusunun tavrışına pek anlayış gösteremedi. "Haha, ne güzel takım arkadaşı. Böyle bir tipi direkt tribüne gönderirsin. Takımını sadece daha zayıf yapar" sözleriyle alaycı bir yorum yaptı. Gon da ona katıldı: "Bununla yandın. Bunu bir de takımında olduğunu düşün. Ne kadar demotive edici."

Diğer taraftarlar ise daha çok Tadic'in özeleştirisini sorguladı. "Kupalar kazanan kulüplerde oynamaya alışkınmış? Kelimenin tam anlamıyla sadece Ajax'ta birkaç kupa kazandı, diğer kulüplerinin hiçbirinde hiçbir şey yok" diye yazdı Nibor. Nick ise bir adım daha ileri gitti: "Ben olsam onu kadro dışı bırakırım, o budalayı. Ayrıca NEC için henüz tek bir iyi maç da oynamadı."