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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Taç işaretiyle: Portekiz Milli Takımı, Trincao'nun Al Wasl karşısındaki parlak performansını kutladı

Al-Wasl - Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Trincao
Portekiz
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Portekiz

Ahly'nin yıldızı Zaabeel karşısında iki katkıyla parladı

Portekiz Milli Takımı'nın X platformundaki hesabı, yıldız oyuncu Francisco Trincao'nun pazartesi akşamı Suudi Al Ahli forması altında sergilediği performansa tepki gösterdi. Trincao, takımının Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl karşısında 3-1 kazandığı ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanan maçta etkili oldu.

Trincao, Al Ahli'nin ilk golünün asistini yaptı; 20. dakikada kullandığı korner vuruşunu Roger Ibanez kafayla ağlara gönderdi.


Al Wasl'ın ilk yarının sonunda eşitliği sağlamasının ardından Trincao yeniden sahneye çıktı ve muhteşem bir teknik dokunuşla Al Ahli'yi öne geçirdi; attığı falsolu topa kaleci Hurkacz engel olamadı. Son dakikalarda ise Firas Al Buraikan skoru 3-1 yaptı.

Portekiz Milli Takımı'nın hesabı, Trincao'nun Al Wasl karşısındaki performansını kutlayarak şu paylaşımı yaptı: "Trincao, Al Ahli'nin Al Wasl'ı yendiği maçta bir gol ve bir asistle adını yazdırdı." Paylaşımın sonuna taç emojisi eklendi.



Al Ahli, geçen ay lig aşamasının açılış haftasında Özbekistan ekibi Pakhtakor ile 1-1 berabere kalmasının ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini bu akşam elde etti.

Trincao, geçtiğimiz yaz transfer döneminde zorlu görüşmelerin ve birçok Avrupa kulübüyle yaşanan çekişmeli bir rekabetin ardından Sporting Lizbon'dan Al Ahli'ye katılmıştı.

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