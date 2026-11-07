Manchester United altyapısının gelecek vadeden oyuncusu JJ Gabriel, gelecekte Ballon d'Or'u kazanmayı hedeflerken ezeli rakipler Barcelona yerine Real Madrid'i tercih ettiğini açıkça ortaya koydu. Real Madrid, 16 yaşındaki İngiliz yeteneğin rezerv takımı Castilla'ya transferini tamamlamak için çalışırken Gabriel, İspanya'nın başkentinde şimdiden bireysel antrenmanlar yapıyor.

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İngiliz genç futbolcu İspanya'ya transfer olmak istiyor

Gabriel, Premier League kulübüne resmen kayıtlı olmaya devam etmesine rağmen Carrington'dan ayrıldıktan sonra son günlerini Madrid'e alışarak geçirdi. İlk olarak Katalonya'da antrenman yapan genç futbolcu, daha sonra başkente taşındı. Her sabah özel antrenörüyle çalışıyor, öğleden sonraları ise salonda antrenman yapıyor. Bu sırada, kısa süre önce menajerliğine getirilen Ali Barat, aile için kalacak yer ayarlamanın yanı sıra La Liga deviyle sözleşme şartlarını son hâline getiriyor.

Genç futbolcu büyük kariyer hedefini açıkladı

İspanya'da kendisine babası ile sportif akıl hocası Joe O'Cearuill eşlik ediyor. Eski bir profesyonel futbolcu olan O'Cearuill, Gabriel'in kariyerinin ilk dönemindeki yükselişine rehberlik etti. Genç futbolcu, gelişimi için doğru adresi seçtiğine inanıyor. İspanyol gazetesi MARCA kendisine Madrid'i rakibi Barcelona'dan neden daha cazip bulduğunu sorduğunda Gabriel gülümseyerek, "Tabii ki Madrid" yanıtını verdi.

2010 doğumlu ve kısa süre önce 16 yaşına giren İngiliz futbolcu, yurt dışında kendini sınamak için yüksek bedelli bir sözleşme yenileme teklifini ve yapılması planlanan yeni Old Trafford stadyumunda özel bir locayı reddetti. Antrenmandan ayrılmadan önce futboldaki en büyük kişisel hedefini de açıklayan forvet, "Hayalim Ballon d'Or'u kazanmak" dedi.

Yeni yetenek için Castilla yolu açılıyor

Sözleşmesi tamamlandığında İspanyol devi, hücum oyuncusunu rezerv takımı Castilla'ya katmayı planlıyor. Böylece Gabriel, A takıma yükselmeden önce Vinicius Junior ve Federico Valverde'nin de izlediği gelişim yolundan geçecek. Ancak idari engeller nedeniyle bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yeni kulübü adına forma giyemeyecek. Daha önce bu turnuvadaki ilk maçında hat-trick yapmıştı.

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United, günlük akademi antrenmanlarına katılmamasına rağmen federasyon nezdindeki resmî kaydını elinde tutmaya devam ettiği için forvet, bu sezon Real Madrid formasıyla Avrupa gençlik müsabakalarında oynama hakkına sahip değil. Gerekli yaşa birkaç hafta önce ulaşmış olsa da resmî tanıtımını geciktiren başlıca etken, devam eden bu bürokratik bağ.

İrlanda pasaportu kış döneminde tescilin önünü açıyor

FIFA'nın transfer düzenlemelerinin 19. maddesi uyarınca Gabriel, AB üyesi olmayan bir federasyondan gelmesine rağmen İrlanda pasaportu sayesinde 16 yaşında Avrupa içinde transfer olabiliyor. Bu nedenle genç futbolcuya yakın kaynaklar, tescilinin ve resmî duyurusunun büyük olasılıkla ocak ayındaki transfer döneminin açılmasını bekleyeceğini belirtiyor. United, yalnızca 350.000 sterlin yetiştirme tazminatı alacak olması nedeniyle hukuki seçeneklerini değerlendiriyor.