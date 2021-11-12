A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Kerem Aktürkoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zor geçmişti. Hollanda maçının ardından ise Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Siz, maça nasıl bir sistemle çıkacaksınız?Sorununa cevap veren Stefan Kuntz: "Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?" dedi.

Ne söylendi?

Stefan Kuntz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Kuntz, "Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. İstatistik okumayı biliyorsunuz. Her oyuncunun ne yaptığını siz de görüyorsunuz. Benim görevim, onları en güçlü hale getirmek.

"Kerem diyelim ki antrenmanda kötü oynadı ve iyi bir performans görmedim, onu hemen kenara alacağım. Kerem bana gelip derse ki ailemde hasta var, dün gece uyuyamadım. O zaman, durumu farklı değerlendiririm. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Ben disiplin problemimiz olduğunu söylemedim. Disiplinle duygu arasında iyi bir kombinasyon gerekiyor olması gerektiğini belirttim. A Milli Takım'ın kesinlikle bir disiplin sorunu yok.

"Süper Lig hakkında kesin bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımları izliyorum. Galatasaray, Lokomotiv'e karşı güçlü bir şekilde oynadı. Tabii ki diğer ligleri de takip ediyorum.

"Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var. Bu yüzden, bir önceki maçla başlıyoruz her zaman çalışmalarımıza.



"Ben baskı istiyordum. Bu baskının altına girmek benim şahsi kararımdı zaten. Şu anda bu takımı motive etmeye gerek yok. Türk futbolcular zaten ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Motivasyonu artırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Biz duygusallıkla, disiplini dengede tutmak için çalışıyoruz."

Abdülkadir Ömür'ün Cebelitarık maçında oynamayacağını da söyleyen Alman hoca, Trabzonsporlu oyuncunun salı günkü Karadağ maçında hazır olabileceğini belirtti.

Ferdi Kadıoğlu'nun kararı bekleniyor

Ferdi Kadıoğlu hakkında ise Kuntz, "3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye, takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Atabildiğimiz kadar gol atmak istiyoruz"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Bize hem galibiyet hem fazla gol gerekiyor. Atabildiğimiz kadar gol atıup rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Cebelitarık'ı küçük görmemeliyiz. İlk maçta golü geç bulmuştuk. Erken gol bulup farklı bir skor almak istiyoruz.



"Hocamız, bize çok yakın ve sıcak davranıyor ve bütün oyuncularla tek tek ilgileniyor. Bize sürekli espriler yapıyor. Güzel bir ortamımız var.



"Ben 3. ligden buralara kadar geldim. Pes etmemek gerekiyor. Hayatın size neleri getireceğini bilemiyorsunuz. Büyük riskler alarak G.Saray'a geldim. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Fatih hocama bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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