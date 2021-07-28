TFF Genel Kurulu'nda konuşan Özkan, Türk futbolunun mevcut yaklaşımlarla geriye gittiğini belirtti.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF Olağan Genel Kurulu’nun ardından beIN Sports’ a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özkan, Türk futbolunun bugününe ve geleceğine dair düşüncelerini özetleyerek başladı.

“Türk futbolu, ithale dayalı bir sistemle yönetiliyor. Bu topraklarda yetişen gençlerin Süper Lig’de süre alma yüzdesi %27,5 ve bu da 11 oyuncudan yalnızca üçüne tekabül ediyor. Yani sekiz oyuncu yurt dışından geliyor.”

“Gençleriyle gurur duyan, otuz milyonun üzerinde bir genç nüfusun sahip olan bir ülkeyiz. Bizim artık gençlerimizi görmemiz, gençlerimize güvenmemiz ve onlara yatırım yapmamız gerekiyor.”

💬 "Türk futbolu, ithale dayalı bir sistemle yönetiliyor. Gençleriyle gurur duyan bir ülkeyiz, onlara yatırım yapmalıyız. Günü kurtaran işlerle, Türk futbolu zarar ediyor. Buna 'dur' demek lazım."



🔴🔵 Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, #beINSPORTS'un sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/dpYAwgcSy0 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 28, 2021

“Türk futbolu mevcut yaklaşımdan zarar görüyor!”

“Populist yaklaşımlarla, günü kurtarmaya yönelik işlerle, aşırı yenici Türk futbolu sürekli geriye gidiyor ve zarar ediyor, kulüplerin borçları büyüyor.”

“Bu duruma artık ‘dur’ dememiz lazım. Geçmişte birçok ülke, ‘zengin’ diye lanse edilen Almanya bile sistemini bunun üzerine kurmuştu.”

“Bizim de artık ‘öz kaynak’ temelli bir sisteme geçmek için gerekli yapılanmayı kurmamız gerekiyor. Bunun için de herkesin elini taşın altına koymasının ve üretmeye destek vermesinin gerektiğini belirten bir konuşma yaptım.”

Özkan’ın Süper Lig’e dair kritik açıklamaları

Geçen sezon Altınordu’nun Süper Lig’in kapısından döndüğünün belirtilmesi ve yeni sezon öncesinde hedeflerinin sorulması üzerine ise Özkan, şu açıklamalarda bulundu:

“Play-off maçında kazanmamamız için çok dua ettim. Altınordu bir Türkiye projesi ve bu futbol ailesinde yetiştirici rolünü üstleniyor.”

“Biz bu rolü ancak Süper Lig kademesinin bir altında yer alarak 21 yaş altında altı-yedi oyuncu oynatmaya devam edebiliriz. Süper Lig’de hiçbir kulüp bunu yapamaz, zaten geçen sezon ligin yaş ortalaması da 28.8’di, Avrupa’nın en yaşlı ligiydik.”

“Bu durumda Altınordu’nun Süper Lig’e çıkması da bizim gençlerimize o süreleri vermekte zorlanacağımız anlamına geliyordu.”

“Biz böyle bir riski alamazdık, takımımız sonuna kadar gitti ama bulunduğumuz yerden memnunuz.”

“Tabii ki kazanma odaklı, yarışmacı da olacağız ama önceliğimiz her zaman yetiştiricilik üzerine kurulu olacak”

“Bu da uzun bir süreci beraberinde getiriyor, daha yapılacak çok işimiz var. Kendimizi Süper Lig’in girdabına atmaktansa bir alt ligde daha emin adımlarla yukarıya çıkmanın bizim açımızdan daha büyük bir faydası olacak.”

“Artık diğer kulüplerin bizi takip etmesi gerekiyor”

“Öz kaynak projesi çerçevesinde Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi iki oyuncumuzu A Milli Takım’a armağan ettik. Şimdi 58 genç milli oyuncumuz var, bunların arasına yenileri de katılacak.”

“Bu sene 21 ‘öz kaynak’ oyuncumuzla A takımımız yola çıktı. Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz, inşallah diğer takımlar da bizim arkamızdan gelir. Artık umarım bu topraklardan yetişmiş oyuncuların en azından yüzde 50 oranla yer aldığı bir Süper Lig izleriz.”

Altınordu Başkanı Özkan’dan Enis Destan açıklaması

Özkan, Altınordu’nun 2002 doğumlu genç yıldızı Enis Destan’a da Premier Lig ekiplerinin talip olduğunu dile getirdi.

“Enis’i isteyen kulüpler oldu ama bizim amacımız bir yıl daha Altınordu’da oynayıp kendini burada yetiştirmesi yönünde.”

“Henüz çok genç bir oyuncu ama savaşçı bir ruha sahip. Bu yönden İngiliz futboluna uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Zaten oyuncuyu takip eden Premier Lig kulüpleri de var.”

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