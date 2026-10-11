Orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, bugün oynanacak İngiltere Premier Lig'in 6. hafta zirve maçında, Anfield'da Manchester City karşısına çıkacak Liverpool'un kadrosunda yer almıyor.

Manchester City, 15 puanla (tam puan) Premier Lig puan tablosunun lideri konumunda bulunuyor; Liverpool ise 9 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının ilk 11'ini açıkladı. Szoboszlai'nin yer almadığı bu kadroda, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo üçlüsünün yokluğunda genç oyuncu Luis Comas santrfor olarak görev yapacak.

Iraola, maç öncesi açıklamalarında Szoboszlai'nin arka adale kaslarında zorlanma yaşadığını doğruladı.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Liverpool teknik direktörü, oyuncunun antrenmanlara devam etmeye çalışmasına rağmen Liverpool kadrosunda yer almaya hazır olmadığını söyledi.

Liverpool'un ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Alisson.

Defans: Araujo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Orta saha: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Hücum: Munoz, Barcola, Comas.



