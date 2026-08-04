Liverpool orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, geçen hafta ortaya çıkan ve üçlünün kaptanlık pazubandı konusunda tartışır göründüğü video sonrasında takım arkadaşları Curtis Jones ve Kostas Tsimikas ile durumu düzelttiğini söyledi.

Olay, sezon öncesi hazırlık maçında New York'taki Yankee Stadyumu'nda Wrexham'ı 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından yaşandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, takım taraftarları selamlamak için sahayı turlarken Jones ve Szoboszlai, ardından da Tsimikas birbiriyle tartışmaya girdi.

Maç sırasında Szoboszlai, oyundan çıkarıldığında kaptanlık pazubandını Jones yerine Tsimikas'a teslim etmiş, tartışma esnasında ise Yunan sol bek pazubandı yere fırlatırken görüntülenmişti.

Geçen pazar Leeds'e 4-2 kaybedilen maçta ise Szoboszlai kaptanlık pazubandını Jones'a teslim etti.

Macaristan Millî Takımı'nın kaptanı şunları söyledi: "Üçümüz arasında bir tartışma değildi. Sahada bir konuyu tartıştık, o kadar. Sonrasında siz (medya) bunu abarttınız. Ama bir dahaki sefere soyunma odasında hallederiz. Kimse kimseye kızgın değildi. Her şey açık ve durum yolunda."

Asıl kaptan Virgil van Dijk'in ABD turnesinde yer almaması ve Joe Gomez'in ilk maçta sakatlanması nedeniyle, Szoboszlai turnenin büyük bölümünde takımı sahaya kaptan olarak çıkardı.

Szoboszlai ayrıca, Andy Robertson'ın Tottenham Hotspur'a gitmesinin ardından boşalan yardımcı kaptanlık pozisyonunu yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın henüz konuşmadığını belirtti.

BBC'nin aktardığına göre şunları ekledi: BBC: "Hayır, herhangi bir görüşme olmadı. Belli ki kaptanımız Virgil. Alisson var. Joe Gomez var. Yani hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Belli ki Alisson burada değil ve Joe sakat. Bu büyük bir gurur anıydı, bakalım ne olacak. Bu benim elimde değil. Henüz karara bağlanmadı."

Macar oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Liverpool'da yardımcı kaptanlık teklif edilirse, kabul edersin. Benim için gurur verici bir an olur. Ama herkese saygı duyuyorum, dolayısıyla her iki durumda da bu görevi kim üstlenirse üstlensin, onu takip ederiz."

Liverpool'un Birleşik Krallık'a dönmesinden kısa süre önce Chicago'da medyaya konuşan Szoboszlai, yeni sezon için "sabırsızlandığını" söyledi.

Şöyle devam etti: "Yeniden ileriye adım atmaya hazır olduğumuzu hissediyorum ve motivasyonumuzu geçen sezondan alacağız, çünkü en iyisi değildi, istediğimize ulaşamadık, o yüzden yeniden deneyeceğiz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kiminle anlaşmamız gerektiğini ya da herhangi bir oyuncuyla anlaşmamız gerekip gerekmediğini size söylemek benim işim değil. Yetkililer ve teknik direktör bir oyuncuyla anlaşmaya karar verirse, buna sevinir ve onu buyur ederiz. Anlaşmamaya karar verirlerse, bu takımla özel bir şey yapmamız gerekecek."