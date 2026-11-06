Sydney van Hooijdonk, Willem II ile PEC Zwolle arasında 1-1 biten maçta hakem Allard Lindhout'un yönetimine öfkeli. PEC Zwolle'nin forveti, devre arasından kısa süre önce penaltı kazanmaları gerektiğini düşünüyor ve maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada hakemin kararını anlayamadığını söylüyor.

Çok konuşulan pozisyon, devre arasına birkaç dakika kala Van Hooijdonk'un bir köşe vuruşunda yere düşmesiyle yaşandı. Willem II orta saha oyuncusu Calvin Twigt, forveti iki koluyla geriye çekti ancak Lindhout penaltı noktasını göstermedi. VAR hakemi Richard Martens de hakemi pozisyonu izlemeye çağırmadı.

Maçtan sonra görüntüleri ilk kez izleyen Van Hooijdonk, gördüklerine inanamadı. Gözle görülür biçimde sinirlenen forvet, "Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bence bu tam bir skandal. Ceza almadan hangi kelimeleri kullanabileceğimi bilmiyorum" dedi.

Penaltı verilmemesini anlayamayan Van Hooijdonk, pozisyonda yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyor. "Benim için en ufak bir şüphe yok. Ben neyi yanlış yapıyorum? Bir savunmacının maç başına belki de milyon kez girdiği türden bir mücadeleye giriyorum, o ise beni tamamen geriye çekiyor. Bunun nasıl penaltı olmadığını gerçekten anlayamıyorum."

Pozisyonun ardından Lindhout'la birkaç kez konuşan forvet, hakemin kendisine önce faulü kendisinin yaptığını söylediğini aktardı. Van Hooijdonk, "Bu benim yaptığım bir faulse her mücadele fauldür. Savunmacılar bunu her mücadelede yapıyor ama hücum oyuncusu en ufak bir şey yaptığında faul çalınıyor. Bunu çok tutarsız buluyorum" dedi.

Görüntüleri yeniden izlemek, PEC Zwolle forvetinin öfkesini daha da artırdı. Van Hooijdonk, "Sahada yaşadığım tam olarak buydu. Bazen sahada bir şey hissedersiniz, sonra görüntüleri izleyince aslında farklı yaşadığınızı düşünürsünüz. Ama bu, benim yaşadığımın tam olarak aynısı. Çok tuhaf" diye konuştu.

Pozisyonun devre arasından birkaç dakika önce yaşanması, PEC Zwolle'nin öne geçmek için önemli bir fırsatı kaçırmış olabileceği anlamına geldiğinden forvetin canını daha da sıkıyor. Van Hooijdonk, ikinci dakikada takımını 0-1 öne geçirmişti ancak Hidde ter Avest bir dakika bile geçmeden skoru eşitlemişti. "Penaltı için çok iyi bir an olurdu ama olan oldu. Bugün buna üzüleceğim, yarın ise yolumuza devam etmeliyiz."

Van Hooijdonk, maçın geri kalanını da eleştirdi. "Maçı patlamış mısır yiyerek keyifle izlediğinizi sanmıyorum" dedi ve ekledi: "Zaman zaman oldukça iyi oynuyoruz ama ceza sahasına yaklaştığımızda yeterince tehlikeli olamadık. Böyle bir maçı kazanmalısın."