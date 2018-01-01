Swansea menajeri Graham Potter: Fenerbahçe Ayew'in bonservisini istiyor

Graham Potter, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Andre Ayew'in bonservisi ile transfer olabileceğini açıkladı.

Sezon başında Ali Koç önderliğinde yeniden yapılanma kapsamında kadroya kiralık olarak katılan Andre Ayew, Fenerbahçe'de kalıcı olabilir.

BBC'nin haberine göre Swansea menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'nin Ayew'in bonservisini isteyebileceğini söyledi.

"Parasal ve finansal konulara girmek istemem, çünkü her an değişebiliyorlar. Ancak Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini almak isterse şaşırmam."

Ocak 2018'de 18 milyon pound karşılığında West Ham United'dan transfer olan Ayew, Premier Lig'den düştükten sonra Swansea'den ayrılıp kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Andre Ayew 14 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.