Swansea City - Wrexham: Maç detayları

Championship - Hafta 5 5 Eyl 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City ile Wrexham, 5 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Swansea'da yüksek önem taşıyan tamamı Galler ekiplerinden oluşan derbi

Swansea City, EFL Championship'in 5. haftasında Swansea.com Stadium'da ezeli rakibi Wrexham'ı ağırlamak için evine dönüyor. Lig sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yapan Swansea, kendi sahasını korumayı ve puan tablosunun üst sıralarındaki erken ivmesini sürdürmeyi hedefliyor. Wrexham için ise Güney Galler'e yapılacak bu zorlu deplasman yolculuğu, 2026/27 sezonundaki ilk lig galibiyetini alma hedefi doğrultusunda büyük bir sınav niteliği taşıyor.

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Swansea'nın 3. hafta çıkışı: Pride Park'ta üç gollü fırtına

Swansea City, 29 Ağustos'ta 3. haftada Derby County deplasmanında aldığı net 3-0'lık galibiyetin ardından cumartesi gününe büyük bir güvenle giriyor. Joseph Opoku, 2. dakikada attığı golle tonu hemen belirledi, devre arasından hemen önce ise Eom Ji-sung fileleri havalandırdı. Ronald, uzatma dakikalarında skoru tamamlayarak farklı galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, açılış haftasında Stoke City karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ve Sheffield United ile golsüz berabere kalınmasının üzerine geldi ve Swansea'yı üç lig maçında 7 puana taşıdı.Swansea City - Wrexham EFL Championship maçına dair kapsamlı ön izleme. Swansea.com Stadium'da cumartesi gecesi oynanacak bu Galler derbisi öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikayeleri ele alıyoruz.

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Kırmızı Ejderhalar'ın 3. hafta hayal kırıklığı: Birmingham karşısında geç gelen yıkım

Wrexham, 28 Ağustos'ta 3. haftada sahasında Birmingham City'ye 2-1 mağlup olduktan sonra telafi arayışıyla güneye gidiyor. Callum Doyle, 54. dakikada ağları bularak Wrexham'ı yeniden maçın içine soktu ancak Birmingham forması giyen Phil Neumann'ın ikinci yarıdaki dublesi belirleyici oldu. Sezona Cardiff City ve Watford karşısında arka arkaya 1-1'lik beraberliklerle başlayan Wrexham, iki puanla yoluna devam ediyor ve Swansea'nın akıcı hücum hattını durdurmak için savunmada daha keskin olmaya çalışıyor.

Derbi gururu ve hayati erken puanlar

Galli rakipler arasındaki derbi maçları her zaman sahada sert fiziksel mücadeleleri ve hızlı geçişleri beraberinde getirir. Swansea'nın Opoku, Eom ve Ronald'dan oluşan hücum üçlüsü, merkezde kuracağı yoğunlukla Wrexham savunmasını test edecek. Wrexham ise kontra atakları başlatmak için Kieffer Moore ile Nathan Broadhead'in hedef santrfor oyununa yaslanacak. Yerel övünme hakkı ve lig sıralamasındaki konumlar söz konusuyken, cumartesi günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Swansea City'nin teknik direktörlüğünü Vitor Matos yapıyor. Şu aşamada ev sahibi ekip için doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler maçın başlama saatine yaklaştıkça eklenecek.

Wrexham'ın teknik direktörlüğünü Phil Parkinson yapıyor. Benzer şekilde, konuk ekip için de doğrulanmış sakatlık ya da ceza ayrıntıları bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 paylaşılmadı. Karşılaşma yaklaşırken en güncel takım haberleri için tekrar kontrol edin.

Form durumu

Swansea City, tüm kulvarlarda son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 29 Ağustos'ta Derby County deplasmanında Championship'te alınan 3-0'lık galibiyetti. Bu sonucun öncesinde 22 Ağustos'ta Sheffield United ile golsüz berabere kalmıştı. Swansea ayrıca 15 Ağustos'ta deplasmanda Stoke City'yi 2-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi Carabao Cup'ta Birmingham City karşısında geldi. Swansea, söz konusu beş maçta altı gol attı ve iki gol yedi.

Wrexham, tüm kulvarlarda son beş maçının üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı ve hiç kazanamadı. Son sonucu, 28 Ağustos'ta sahasında Birmingham City'ye Championship'te 2-1 mağlup olmasıydı. Ondan önce 22 Ağustos'ta Watford ile 1-1, 17 Ağustos'ta da Cardiff City ile 1-1 berabere kaldı. Wrexham son dört maçının her birinde gol yedi ve bu sezon henüz resmi bir karşılaşma kazanamadı.

İkili rekabette son durum

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 13 Mart 2026'da oynandı ve Wrexham, Championship maçında Swansea City'yi 2-0 mağlup etti. Ondan önce Swansea, 19 Aralık 2025'te sahasında oynanan ilk maçta 2-1 kazanmıştı. En son iki resmi karşılaşma baz alındığında, iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. Taraflar ayrıca alt liglerde de karşılaştı; daha önceki buluşmalar 2000'lerin başlarında League Two ve League One'da oynandı.