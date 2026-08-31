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Swansea City - Wrexham Championship maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Swansea City - Wrexham
Championship
Swansea City
Wrexham

Swansea City ile Wrexham arasındaki EFL Championship maçının kapsamlı ön izlemesi. Bu cumartesi akşamı Swansea.com Stadyumu'nda oynanacak Galler derbisi öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Swansea City - Wrexham: Maç detayları

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Championship - Hafta 5
Swansea.com Stadium

Swansea City ile Wrexham, 5 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Swansea'da yüksek önem taşıyan tamamı Galler ekiplerinden oluşan derbi

Swansea City, EFL Championship'in 5. haftasında Swansea.com Stadium'da ezeli rakibi Wrexham'ı ağırlamak için evine dönüyor. Lig sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yapan Swansea, kendi sahasını korumayı ve puan tablosunun üst sıralarındaki erken ivmesini sürdürmeyi hedefliyor. Wrexham için ise Güney Galler'e yapılacak bu zorlu deplasman yolculuğu, 2026/27 sezonundaki ilk lig galibiyetini alma hedefi doğrultusunda büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Derby County v Swansea City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Swansea'nın 3. hafta çıkışı: Pride Park'ta üç gollü fırtına

Swansea City, 29 Ağustos'ta 3. haftada Derby County deplasmanında aldığı net 3-0'lık galibiyetin ardından cumartesi gününe büyük bir güvenle giriyor. Joseph Opoku, 2. dakikada attığı golle tonu hemen belirledi, devre arasından hemen önce ise Eom Ji-sung fileleri havalandırdı. Ronald, uzatma dakikalarında skoru tamamlayarak farklı galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, açılış haftasında Stoke City karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ve Sheffield United ile golsüz berabere kalınmasının üzerine geldi ve Swansea'yı üç lig maçında 7 puana taşıdı.Swansea City - Wrexham EFL Championship maçına dair kapsamlı ön izleme. Swansea.com Stadium'da cumartesi gecesi oynanacak bu Galler derbisi öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikayeleri ele alıyoruz.

Wrexham v Birmingham City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Kırmızı Ejderhalar'ın 3. hafta hayal kırıklığı: Birmingham karşısında geç gelen yıkım

Wrexham, 28 Ağustos'ta 3. haftada sahasında Birmingham City'ye 2-1 mağlup olduktan sonra telafi arayışıyla güneye gidiyor. Callum Doyle, 54. dakikada ağları bularak Wrexham'ı yeniden maçın içine soktu ancak Birmingham forması giyen Phil Neumann'ın ikinci yarıdaki dublesi belirleyici oldu. Sezona Cardiff City ve Watford karşısında arka arkaya 1-1'lik beraberliklerle başlayan Wrexham, iki puanla yoluna devam ediyor ve Swansea'nın akıcı hücum hattını durdurmak için savunmada daha keskin olmaya çalışıyor.

Derbi gururu ve hayati erken puanlar

Galli rakipler arasındaki derbi maçları her zaman sahada sert fiziksel mücadeleleri ve hızlı geçişleri beraberinde getirir. Swansea'nın Opoku, Eom ve Ronald'dan oluşan hücum üçlüsü, merkezde kuracağı yoğunlukla Wrexham savunmasını test edecek. Wrexham ise kontra atakları başlatmak için Kieffer Moore ile Nathan Broadhead'in hedef santrfor oyununa yaslanacak. Yerel övünme hakkı ve lig sıralamasındaki konumlar söz konusuyken, cumartesi günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Swansea City vs Wrexham Muhtemel kadrolar

Swansea City crest
Swansea City
SWA
Diziliş
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Wrexham crest
Wrexham
WRE

Teknik direktör

  • V. Matos

Swansea City'nin teknik direktörlüğünü Vitor Matos yapıyor. Şu aşamada ev sahibi ekip için doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler maçın başlama saatine yaklaştıkça eklenecek.

Wrexham'ın teknik direktörlüğünü Phil Parkinson yapıyor. Benzer şekilde, konuk ekip için de doğrulanmış sakatlık ya da ceza ayrıntıları bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 paylaşılmadı. Karşılaşma yaklaşırken en güncel takım haberleri için tekrar kontrol edin.

Form durumu

SWA

SWA - Form

LEG
K1-0
BIR
K0-1
STK
K1-2
SHU
B0-0
DER
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
WRE

WRE - Form

SUN
K1-0
MID
K1-0
CAC
B1-1
WAT
B1-1
BIR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Swansea City, tüm kulvarlarda son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 29 Ağustos'ta Derby County deplasmanında Championship'te alınan 3-0'lık galibiyetti. Bu sonucun öncesinde 22 Ağustos'ta Sheffield United ile golsüz berabere kalmıştı. Swansea ayrıca 15 Ağustos'ta deplasmanda Stoke City'yi 2-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi Carabao Cup'ta Birmingham City karşısında geldi. Swansea, söz konusu beş maçta altı gol attı ve iki gol yedi.

Wrexham, tüm kulvarlarda son beş maçının üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı ve hiç kazanamadı. Son sonucu, 28 Ağustos'ta sahasında Birmingham City'ye Championship'te 2-1 mağlup olmasıydı. Ondan önce 22 Ağustos'ta Watford ile 1-1, 17 Ağustos'ta da Cardiff City ile 1-1 berabere kaldı. Wrexham son dört maçının her birinde gol yedi ve bu sezon henüz resmi bir karşılaşma kazanamadı.

İkili rekabette son durum

Kafa Kafaya

Swansea CityÇizimWrexham
1
1
3
Championship
Wrexham badge
Wrexham
WRE
2
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
MS
Championship
Swansea City badge
Swansea City
SWA
2
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
MS
League Two
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
0
MS
League Two
Wrexham badge
Wrexham
WRE
4
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
MS
League One
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
MS
2Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 13 Mart 2026'da oynandı ve Wrexham, Championship maçında Swansea City'yi 2-0 mağlup etti. Ondan önce Swansea, 19 Aralık 2025'te sahasında oynanan ilk maçta 2-1 kazanmıştı. En son iki resmi karşılaşma baz alındığında, iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. Taraflar ayrıca alt liglerde de karşılaştı; daha önceki buluşmalar 2000'lerin başlarında League Two ve League One'da oynandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
330052+39
K
K
K
2
Wolverhampton WanderersWolverhampton WanderersWOL
321094+57
K
K
B
3
Swansea CitySwansea CitySWA
321051+47
K
B
K
4
QPRQPRQPR
321052+37
K
B
K
5
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
320164+26
K
K
K
6
MillwallMillwallMIL
320165+16
K
K
K
7
West BromwichWest BromwichWBA
320165+16
K
K
K
8
Birmingham CityBirmingham CityBIR
312043+15
K
B
B
9
WatfordWatfordWAT
312043+15
B
B
K
10
Blackburn RoversBlackburn RoversBLB
31115504
K
K
B
11
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
31112204
K
B
K
12
Bristol CityBristol CityBRC
311145-14
K
B
K
13
Cardiff CityCardiff CityCAC
30305503
B
B
B
14
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
30302203
B
B
B
15
PortsmouthPortsmouthPOR
310256-13
K
K
K
16
Norwich CityNorwich CityNOR
310256-13
K
K
K
17
Lincoln CityLincoln CityLIN
310235-23
K
K
K
18
SouthamptonSouthamptonSOU
320194+52
K
K
K
19
West Ham UnitedWest Ham UnitedWHU
302145-12
B
K
B
20
WrexhamWrexhamWRE
302134-12
K
B
B
21
Derby CountyDerby CountyDER
301237-41
K
B
K
22
BurnleyBurnleyBUR
301249-51
K
K
B
23
Preston North EndPreston North EndPNE
300326-40
K
K
K
24
Stoke CityStoke CitySTK
300339-60
K
K
K
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme

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