Swansea City - Wrexham: Maç detayları

Championship - Hafta 5 5 Eyl 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City ile Wrexham, 5 Eylül 2026'da TSİ 22.00'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Swansea'da yüksek tansiyonlu tamamı Galler derbisi

Swansea City, EFL Championship'in 5. haftasında Swansea.com Stadium'da ezeli rakibi Wrexham'ı konuk edecek. Lig sezonuna uzayan yenilmezlik serisiyle etkileyici bir başlangıç yapan Kuğular, iç sahadaki üstünlüğünü korumayı ve zirve yarışında baskıyı sürdürmeyi hedefliyor. Wrexham için ise sezonun ilk lig galibiyetinin ardından Güney Galler'e yapılacak bu deplasman, şampiyonluk yarışında ciddi ivme kazanmak adına önemli bir fırsat sunuyor.

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Kuğuların erken baskını Watford'u batırdı

Swansea City, 4. hafta maçında (1 Eylül) sahasında Watford'u 2-0 yenmesinin ardından cumartesi gününe büyük bir özgüvenle giriyor. Eom Ji-sung 8. dakikada perdeyi açtı, Adam Idah ise yarım saat dolmadan farkı ikiye çıkardı. Bu galibiyeti Derby County deplasmanındaki 3-0'lık zafer, Sheffield United ile 0-0'lık beraberlik ve Stoke karşısındaki sezonun açılış haftasında alınan 2-1'lik galibiyetle birleştiren Swansea, dört maç sonunda 10 puanla ve üst üste iki maçta gol yemeden yoluna devam ediyor.

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Kırmızı Ejderhalar'ın The Den'deki üç gollü zaferi

Wrexham, 4. hafta maçında (2 Eylül) The Den'de Millwall karşısında aldığı baskın 3-0'lık deplasman galibiyetinin ardından yenilenmiş bir özgüvenle güneye gidiyor. Zak Sturge'ün kendi kalesine attığı gol ilk yarıda Wrexham'ın önünü açtı, ikinci yarıda ise forvet Kieffer Moore ile kanat beki Jacques Ekomié maçı ulaşılmaz hale getirdi. Sezona iki beraberlik ve Birmingham'a karşı alınan kıl payı yenilgiyle başlayan Phil Parkinson'ın ekibi, beş puana ulaştı ve artık zorlu deplasmanlar için gereken savunma direncine ve hücum verimliliğine sahip.

Derbi gururu ve ilk yarı hedefleri

Galli rakipler arasındaki derbi maçları her zaman sahada yoğun fiziksel mücadele ve hızlı geçişler getirir. Eom Ji-sung ve Adam Idah önderliğindeki Swansea hücum hattı, Wrexham'ın üçlü savunmasını test edecek. Wrexham ise ev sahibini bozmak için Kieffer Moore ve Josh Windass'ın fiziksel varlığına güvenecek. Yerel üstünlük ve sezonun bu erken bölümündeki konum belirleyici önem taşırken, cumartesi günkü derbi ilk düdükten itibaren üst düzey bir yoğunluk vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Swansea City: Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham: Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Takım haberleri ve kadrolar

Swansea City'nin teknik direktörlüğünü Vitor Matos yapıyor. Ev sahibi ekip için şu aşamada doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel kadro da açıklanmadı. Güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Wrexham'ın teknik direktörü Phil Parkinson. Benzer şekilde, konuk ekip için de doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza detayı bulunmuyor ve muhtemel kadro paylaşılmadı. Karşılaşma yaklaştıkça en güncel takım haberleri için tekrar kontrol edin.

Form durumu

Swansea City, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 29 Ağustos'ta Championship'te Derby County deplasmanında 3-0 kazandı. Bu sonucun öncesinde 22 Ağustos'ta Sheffield United ile golsüz berabere kaldı. Swansea ayrıca 15 Ağustos'ta Stoke City'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini Carabao Cup'ta Birmingham City karşısında aldı. Bu beş maçlık süreçte Swansea altı gol attı ve iki gol yedi.

Wrexham, son beş maçında tüm kulvarlarda üç yenilgi aldı, bir kez berabere kaldı ve hiç kazanamadı. Son sonucu, 28 Ağustos'ta Championship'te sahasında Birmingham City'ye 2-1 yenilmek oldu. Bunun öncesinde 22 Ağustos'ta Watford ile 1-1, 17 Ağustos'ta da Cardiff City ile 1-1 berabere kaldı. Wrexham son dört maçının her birinde gol yedi ve bu sezon henüz resmi bir maç kazanamadı.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 13 Mart 2026'da oynandı ve Wrexham, Championship maçında Swansea City'yi 2-0 yendi. Ondan önce Swansea, 19 Aralık 2025'te sahasındaki ilk maçta 2-1 kazanmıştı. Son iki resmi karşılaşmada taraflar birer galibiyet aldı. Ekipler ayrıca alt liglerde de karşı karşıya geldi; daha önceki karşılaşmalar 2000'lerin başlarında League Two ve League One'da oynandı.