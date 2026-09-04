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Swansea City - Wrexham Championship maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Swansea City - Wrexham
Championship
Swansea City
Wrexham

EFL Championship'ta Swansea City ile Wrexham maçının kapsamlı ön izlemesi. Bu cumartesi akşamı Swansea.com Stadium'da oynanacak Galler derbisi öncesinde 4. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikayeleri mercek altına alıyoruz.

Swansea City - Wrexham: Maç detayları

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Championship - Hafta 5
Swansea.com Stadium

Swansea City ile Wrexham, 5 Eylül 2026'da TSİ 22.00'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Swansea'da yüksek tansiyonlu tamamı Galler derbisi

Swansea City, EFL Championship'in 5. haftasında Swansea.com Stadium'da ezeli rakibi Wrexham'ı konuk edecek. Lig sezonuna uzayan yenilmezlik serisiyle etkileyici bir başlangıç yapan Kuğular, iç sahadaki üstünlüğünü korumayı ve zirve yarışında baskıyı sürdürmeyi hedefliyor. Wrexham için ise sezonun ilk lig galibiyetinin ardından Güney Galler'e yapılacak bu deplasman, şampiyonluk yarışında ciddi ivme kazanmak adına önemli bir fırsat sunuyor.

Swansea City v Watford - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Kuğuların erken baskını Watford'u batırdı

Swansea City, 4. hafta maçında (1 Eylül) sahasında Watford'u 2-0 yenmesinin ardından cumartesi gününe büyük bir özgüvenle giriyor. Eom Ji-sung 8. dakikada perdeyi açtı, Adam Idah ise yarım saat dolmadan farkı ikiye çıkardı. Bu galibiyeti Derby County deplasmanındaki 3-0'lık zafer, Sheffield United ile 0-0'lık beraberlik ve Stoke karşısındaki sezonun açılış haftasında alınan 2-1'lik galibiyetle birleştiren Swansea, dört maç sonunda 10 puanla ve üst üste iki maçta gol yemeden yoluna devam ediyor.

Millwall v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Kırmızı Ejderhalar'ın The Den'deki üç gollü zaferi

Wrexham, 4. hafta maçında (2 Eylül) The Den'de Millwall karşısında aldığı baskın 3-0'lık deplasman galibiyetinin ardından yenilenmiş bir özgüvenle güneye gidiyor. Zak Sturge'ün kendi kalesine attığı gol ilk yarıda Wrexham'ın önünü açtı, ikinci yarıda ise forvet Kieffer Moore ile kanat beki Jacques Ekomié maçı ulaşılmaz hale getirdi. Sezona iki beraberlik ve Birmingham'a karşı alınan kıl payı yenilgiyle başlayan Phil Parkinson'ın ekibi, beş puana ulaştı ve artık zorlu deplasmanlar için gereken savunma direncine ve hücum verimliliğine sahip.

Derbi gururu ve ilk yarı hedefleri

Galli rakipler arasındaki derbi maçları her zaman sahada yoğun fiziksel mücadele ve hızlı geçişler getirir. Eom Ji-sung ve Adam Idah önderliğindeki Swansea hücum hattı, Wrexham'ın üçlü savunmasını test edecek. Wrexham ise ev sahibini bozmak için Kieffer Moore ve Josh Windass'ın fiziksel varlığına güvenecek. Yerel üstünlük ve sezonun bu erken bölümündeki konum belirleyici önem taşırken, cumartesi günkü derbi ilk düdükten itibaren üst düzey bir yoğunluk vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Swansea City: Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham: Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Takım haberleri ve kadrolar

Swansea City vs Wrexham Muhtemel kadrolar

Swansea City crest
Swansea City
SWA
Diziliş
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Wrexham crest
Wrexham
WRE

Teknik direktör

  • V. Matos

Swansea City'nin teknik direktörlüğünü Vitor Matos yapıyor. Ev sahibi ekip için şu aşamada doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel kadro da açıklanmadı. Güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Wrexham'ın teknik direktörü Phil Parkinson. Benzer şekilde, konuk ekip için de doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza detayı bulunmuyor ve muhtemel kadro paylaşılmadı. Karşılaşma yaklaştıkça en güncel takım haberleri için tekrar kontrol edin.

Form durumu

SWA

SWA - Form

BIR
K0-1
STK
K1-2
SHU
B0-0
DER
K0-3
WAT
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
WRE

WRE - Form

MID
K1-0
CAC
B1-1
WAT
B1-1
BIR
K1-2
MIL
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Swansea City, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 29 Ağustos'ta Championship'te Derby County deplasmanında 3-0 kazandı. Bu sonucun öncesinde 22 Ağustos'ta Sheffield United ile golsüz berabere kaldı. Swansea ayrıca 15 Ağustos'ta Stoke City'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini Carabao Cup'ta Birmingham City karşısında aldı. Bu beş maçlık süreçte Swansea altı gol attı ve iki gol yedi.

Wrexham, son beş maçında tüm kulvarlarda üç yenilgi aldı, bir kez berabere kaldı ve hiç kazanamadı. Son sonucu, 28 Ağustos'ta Championship'te sahasında Birmingham City'ye 2-1 yenilmek oldu. Bunun öncesinde 22 Ağustos'ta Watford ile 1-1, 17 Ağustos'ta da Cardiff City ile 1-1 berabere kaldı. Wrexham son dört maçının her birinde gol yedi ve bu sezon henüz resmi bir maç kazanamadı.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Swansea CityÇizimWrexham
1
1
3
Championship
Wrexham badge
Wrexham
WRE
2
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
MS
Championship
Swansea City badge
Swansea City
SWA
2
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
MS
League Two
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
0
MS
League Two
Wrexham badge
Wrexham
WRE
4
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
MS
League One
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
MS
2Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 13 Mart 2026'da oynandı ve Wrexham, Championship maçında Swansea City'yi 2-0 yendi. Ondan önce Swansea, 19 Aralık 2025'te sahasındaki ilk maçta 2-1 kazanmıştı. Son iki resmi karşılaşmada taraflar birer galibiyet aldı. Ekipler ayrıca alt liglerde de karşı karşıya geldi; daha önceki karşılaşmalar 2000'lerin başlarında League Two ve League One'da oynandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Swansea CitySwansea CitySWA
431071+610
K
K
B
K
2
QPRQPRQPR
431073+410
K
K
B
K
3
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
431063+310
B
K
K
K
4
Wolverhampton WanderersWolverhampton WanderersWOL
4211118+37
K
K
K
B
5
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
421175+27
B
K
K
K
6
Bristol CityBristol CityBRC
421176+17
K
K
B
K
7
West BromwichWest BromwichWBA
421176+17
B
K
K
K
8
Birmingham CityBirmingham CityBIR
413054+16
B
K
B
B
9
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
413054+16
K
B
B
B
10
MillwallMillwallMIL
420268-26
K
K
K
K
11
WrexhamWrexhamWRE
412164+25
K
K
B
B
12
West Ham UnitedWest Ham UnitedWHU
412187+15
K
B
K
B
13
Blackburn RoversBlackburn RoversBLB
41215505
B
K
K
B
14
WatfordWatfordWAT
412145-15
K
B
B
K
15
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
411245-14
K
K
B
K
16
Derby CountyDerby CountyDER
411257-24
K
K
B
K
17
Lincoln CityLincoln CityLIN
411235-24
B
K
K
K
18
SouthamptonSouthamptonSOU
4211105+53
B
K
K
K
19
Cardiff CityCardiff CityCAC
403167-13
K
B
B
B
20
Norwich CityNorwich CityNOR
410357-23
K
K
K
K
21
PortsmouthPortsmouthPOR
410358-33
K
K
K
K
22
Stoke CityStoke CitySTK
410349-53
K
K
K
K
23
BurnleyBurnleyBUR
4022510-52
B
K
K
B
24
Preston North EndPreston North EndPNE
400439-60
K
K
K
K
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme

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