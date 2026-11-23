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Sven Ulreich, bir röportajda planlarını ayrıntılı biçimde anlattı ve geçmişe dönüp baktı. Bayern Münih’in uzun yıllardır yedek kaleciliğini yapan Ulreich, bir maçın ve kaçırdığı bir turnuvanın üzüntüsünü hâlâ yaşıyor.

Ulreich, Hamburg SV’de geçirdiği 2020/21 sezonundaki bir yıllık ara dışında, 2015’ten bu yana Bayern Münih’in kaleci kadrosunda yer alıyor. Uzun süre Manuel Neuer’in birinci yedeğiydi. Jonas Urbig’in transferinden bu yana ise üçüncü kaleci konumunda. Şu anda yine sakat olan Neuer’in gelecek yaz, sözleşmesi sona erdiğinde 41 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayacağına ve kendisinden iki yaş küçük Ulreich’in de aynı yolu izleyeceğine dair birçok işaret var.

Ulreich, Kicker’a yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Bayern Münih’le bundan sonra ne olacağını, kulübün ne istediğini konuşacağım" dedi. "Manu adına sezon sonrasında ne olacağını söyleyemem ama her şeyi ona bağlı kılıyor da değilim." Neuer kariyerini bitirse bile sözleşmesini bir kez daha uzatmasının "mümkün" olduğunu belirten Ulreich, şöyle devam etti: "Kendimi iyi, sağlıklı ve formda hissettiğim sürece. Şu anda öyle hissediyorum. Ama bunun hızla değişebileceğini de öğrendim."

Geleceğin as kalecisi olarak düşünülen Urbig, Neuer’in çok sayıdaki sakatlığı nedeniyle şimdiden birçok maçta forma giydi. Neuer şu anda kısmi tendon yırtığı nedeniyle oynayamıyor. Ulreich, Urbig’in as kalecilik görevini üstlenebileceğine inanıyor: "Çünkü bana göre çok derli toplu bir izlenim veriyor, antrenmanlarda her zaman çok iyi performans gösteriyor ve maçlarda da şimdiden çok iyi oynadı. Kendi yolunu çizecek."

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Bayern Münih’te gelecek: Sven Ulreich planlarını anlattı

İddialara göre Bayern Münih, Ulreich’in rolünü devralacak yeni ve deneyimli bir yedek kaleci arıyor . Adı geçenler arasında Loris Karius (Schalke 04), Bernd Leno (Fulham) ve Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) bulunuyor. Ulreich ise "Benim gibi birini yeniden bulabilirler mi, bilmiyorum" diye şakalaştı.

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Kariyerini bitirdikten sonra "kesinlikle" Münih’te yaşamaya devam etmek ve "kesinlikle futbolda çalışmayı sürdürmek" istediğini söyleyen Ulreich, bunu Bayern Münih’te yapmaktan "büyük memnuniyet" duyacağını belirtti. "Burası bir dünya kulübü. Kariyerinden sonra burada çalışmaya devam edip kulübe bir şeyler kazandırmaya veya onu daha da iyi hâle getirmeye yardımcı olabiliyorsan, evet, bunu çok isterim." Daha önce spor yönetimi eğitimi de alan Ulreich, gelecekte kendisini "her gün sahada olmaktan ziyade stratejik bir görevde" gördüğünü söyledi: "Sahada yeterince uzun süre bulundum. Belki birkaç yıl sonra stratejik işlerin bana göre olmadığını ve yine çim kokusunu almak istediğimi fark ederim."

Sven Ulreich, 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalini ve kaçırdığı Dünya Kupası’nı unutamıyor

Ulreich, Bayern Münih formasıyla bugüne kadar 103 maça çıktı. Bunlardan hangisini yeniden oynamak isterdi? Ulreich, "2018’de Real Madrid deplasmanındaki yarı finali" yanıtını verdi. O maçta yaptığı belirleyici hatanın ardından Münih ekibi kıl payı elenmişti.

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"Sonucu belirleyen golü yediğimiz pozisyonda çok talihsiz bir hareket yaptım; topa vurmak isterken ıskaladım. Bunun neden olduğunu yıllar sonra bile açıklayamıyorum. Kaleci bir milisaniyeliğine doğru kararı veremezse çoğu zaman gol olur. O pozisyonda da ne yazık ki öyle oldu. Bu yüzden o maçı yeniden oynamak isterdim. Aslında tüm maçı değil; çünkü o ana kadar her şey çok ama çok iyi gidiyordu, iki üç iyi kurtarış da yapmıştım. Ama o tek pozisyonu yeniden yaşayıp farklı şekilde çözmek isterdim."

2017/18 sezonunda Neuer tarak kemiği kırığı nedeniyle oynayamayınca Ulreich aylarca Münih ekibinin kalesini korudu. Büyük ölçüde iyi performans göstermesine rağmen Rusya’daki Dünya Kupası için Almanya Millî Takımı kadrosuna giremedi. Ulreich, "Bence Dünya Kupası’na gitmeyi hak etmiştim" dedi. "Elbette güzel olurdu."