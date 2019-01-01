Sven Mislintat, Stuttgart ile sportif direktörlük için anlaşma sağladı

Sven Mislintat, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında 'deki görevinden ayrıldığı açıklanan Mislintat, 'ın yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.

Kicker' ın haberine göre Arsenal'deki görevinden ayrıldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sven Mislintat'ın yeni adresi Stuttgart olacak.

Premier Lig ekibinden ayrılmasının ardından Mislintat'ın ile görüşme halinde olduğu haberlerini Alman ekibi yalanlamıştı. Sven Mislintat'a yakın olan gazeteci Raphael Honigstein yaptığı açıklamada, "Şu anda Mislintat'a birçok ligden teklifler geliyor fakat nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz." açıklamalarında bulunmuştu. Arsenal'den Unai Emery ile yaşadığı problemler sebebiyle ayılan Sven Mislintat'ın önümüzdeki günlerde Stuttgart teknik ekibine katılması bekleniyor.

Sven Mislintat'ın sportif direktörlük yapacağı Stuttgart şu anda 'da 21 puan ile 16. sırada yer alıyor