Sven Mislintat, Stuttgart ile sportif direktörlük için anlaşma sağladı
Şubat ayında Arsenal'deki görevinden ayrıldığı açıklanan Mislintat, Stuttgart'ın yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.
Kicker' ın haberine göre Arsenal'deki görevinden ayrıldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sven Mislintat'ın yeni adresi Stuttgart olacak.
Futbolu bırakacak yaşta olsalar da takımlarını sırtlıyorlar
Premier Lig ekibinden ayrılmasının ardından Mislintat'ın Bayern Münih ile görüşme halinde olduğu haberlerini Alman ekibi yalanlamıştı. Sven Mislintat'a yakın olan gazeteci Raphael Honigstein yaptığı açıklamada, "Şu anda Mislintat'a birçok ligden teklifler geliyor fakat nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz." açıklamalarında bulunmuştu. Arsenal'den Unai Emery ile yaşadığı problemler sebebiyle ayılan Sven Mislintat'ın önümüzdeki günlerde Stuttgart teknik ekibine katılması bekleniyor.
Sven Mislintat'ın sportif direktörlük yapacağı Stuttgart şu anda Bundesliga'da 21 puan ile 16. sırada yer alıyor