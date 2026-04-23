Sven Mijnans, AZ maçının hemen ardından AC Milan'ın ilgisiyle karşı karşıya kaldı

Günün erken saatlerinde İtalya'dan, AC Milan'ın Sven Mijnans'a ciddi ilgi gösterdiği haberi geldi. AZ'nin orta saha oyuncusu, Perşembe akşamı Go Ahead Eagles ile oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından bu umut verici haberlerle karşı karşıya kaldı.

NEC'i 5-1 yenerek kupa zaferini kazandıktan bir hafta sonra, AZ, Go Ahead deplasmanında etkileyici bir performans sergileyemedi. Mijnans, ESPN kamerasına "Bugün iyi oynamadığımızı düşünüyorum" diye başladı. "İkinci yarıda bugün beklenen seviyeye biraz daha yaklaştık ama hayır, çok üzgünüm."

Mijnans, Adelaarshorst'taki zayıf performansı kupa zaferine ve ardından gelen kapsamlı kutlamalara bağlamak istemiyor. “Takım ve ben bugün sadece çok iyi bir performans sergilemek istiyorduk. İnsanların bunun daha zayıf, daha az enerjili bir maç olacağını düşündüklerini anlıyorum. Ama gerçekten çok üzgünüm, evet.”

Tuttosport, günün erken saatlerinde Mijnans’ın Milan’ın ciddi ilgisini çektiğini ve burada Tijjani Reijnders’in izinden gidebileceğini yazdı. Hollanda milli takım oyuncusu, 2023’te AZ’den Milan’a transfer olduktan sonra Serie A’nın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Milan, geçen Pazar Mijnans'ın parladığı kupa finaline bir gözlemci gönderdi. "İyi değil," diye yanıtlıyor sol ayaklı oyuncu, İtalyancasının ne kadar iyi olduğu sorusuna. "Evet, gerçekten okudum. Yeterince mesaj aldım."

"Bunların hepsi ileride düşünecek şeyler. Şu anda moralim bozuk. Barcelona'ya iyi bir hisle gitmeyi tercih ederdim," diyor Mijnans, kupa şampiyonu takımın yaklaşan gezisine atıfta bulunarak.

"Yani evet, bunu sindirmem gerekiyor. Bu belki biraz abartılı olabilir, ama neyse. Sonra ne olacağını göreceğiz," diyor Mijnans. Spijkenisse'den gelen 26 yaşındaki yaratıcı oyuncu, 2028 ortasına kadar AFAS Stadyumu'nda kalacak.