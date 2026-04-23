"Sven Mijnans, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olmayı hayal edebilir: Kupa finali sırasında tribünde scoutlar vardı"

Sven Mijnans, AC Milan'ın radarında. Bu haberi İtalyan Tuttosport gazetesi verdi. AZ'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece Tijjani Reijnders'in izinden gidebilir.

Reijnders, 2023 yazında AZ'den Milan'a transfer olmuştu. Bu transfer için yaklaşık 25 milyon euro ödenmişti.

Şimdi de Mijnans, İtalyan kulübünün radarında. Tuttosport'a göre, Eurojackpot KNVB Kupası finalinde NEC'e karşı 5-1 kazanılan maçta tribünde bir Milan gözlemcisi bile vardı.

Tuttosport, "Değerlendirme olumlu geçmiş gibi görünüyor. Profili, yönetim ve teknik direktöre sunulacak" diye yazıyor.

Mijnans, 2023 yılında 2,5 milyon euroya Sparta Rotterdam'dan AZ'ye transfer olmuştu. O günden bu yana Alkmaar ekibinin en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Bu sezon sol ayaklı oyuncu, AZ formasıyla şu ana kadar 46 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

Mijnans'ın AFAS Stadyumu'ndaki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt, piyasa değerini 14 milyon euro olarak tahmin ediyor.