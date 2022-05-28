Önümüzdeki yıllarda şampiyonluğu hedeflemesi beklenen Newcastle, kadrosunu oldukça genç bir isimle güçlendirdi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra önümüzdeki sezon Premier Lig şampiyonluğu için iddialı olması beklenen Newcastle United, 2022-2023 sezonu öncesindeki ilk transferini gerçekleştirdi.

Eddie Howe yönetiminde yaşanan çıkışla ligde kalan Newcastle, 17 yaşındaki savunmacı Alex Murphy'yi kadrosuna kattı.

West Bromwich Albion ve Brighton & Hove Albion gibi takımların da kadrosuna katmak istediği Murphy, ilk etapta Newcastle U23 takımının formasını giyecek. Newcastle Altyapı Direktörü Steve Harper önümüzdeki yıllar adına önemli bir takviye yaptıklarını belirtirken, Murphy'nin potansiyeline vurgu yaptı ve kulübün genç oyunculara yatırımının süreceğini söyledi.

Newcastle sezon sonuna doğru toparlandı

Mart ayında ülkesi İrlanda'nın U19 Milli Takımı'nın formasını giyen genç stoper U18 takımının da kaptanlığını yapmıştı.

Murphy'nin kadrosunda Jamaal Lascelles, Fabian Schar, Dan Burn, Ciaran Clark, Federico Fernandez gibi stoperler bulunan Newcastle'da ilk yıllarında çok fazla süre alınması beklenmese de oyuncunun ilerleyen süreçte takımın önemli bir parçası olacağı tahmin ediliyor.

Geride bıraktığımız sezonda Bruno, Santiago Rene Munoz Robles ve Joseph Willock gibi genç oyuncular transfer eden Newcastle, ligi 49 puanla 11. sırada tamamlamıştı. Oynadığı son sekiz karşılaşmanın altısını kazanan Newcastle, sezona 14 maçlık galip gelememe serisiyle başlamış ve İngiliz teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırmıştı.

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