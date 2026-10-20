Suudi Yatırım Fonu ile Milan yetkilileri arasında gizli toplantı: Ronaldo, Al-Nassr'ın sahibi mi oluyor?

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın krizi artık yalnızca sahadaki sonuçlardan ibaret değil; uluslararası raporlara göre hesap defterlerinde ürkütücü rakamlara dönüştü.

Medya mensubu Velid el-Ferrac, 800 milyon riyallik birikmiş borcu ortaya çıkardı. Aynı dönemde, şok edici bir Amerikan raporu, İtalyan ekibi Milan'ın sahibi olan bir şirkete Al Nassr hisselerinin yüzde 70'ini satmaya yönelik gizli görüşmeleri gün yüzüne çıkardı.





Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşananlar geçici bir mali krizden ibaret değil; Cristiano Ronaldo'nun sahadaki bir efsaneden karar masasındaki bir sahibe dönüşebileceği yeni bir dönemin başlangıcı.

Velid el-Ferrac şok rakamı açıkladı

Medya mensubu Velid el-Ferrac, Al Nassr kulübünün içinde bulunduğu boğucu mali krizin ardındaki sırrı "Rotana Sport maa Velid" adlı programında ortaya çıkardı.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 NEO

El-Ferrac aynen şöyle konuştu: "Al Nassr'ın borçları 800 milyon riyale yaklaşıyor." Bu borçların büyük bölümünün geçen sezon alınan hatalı mali kararlardan kaynaklandığını vurgulayan el-Ferrac, bu kararların sonunda kulübü mali denetim merceği altına soktuğunu belirtti.

Bu açıklamalar, Al Nassr yönetiminin önündeki gerçek meydan okumanın boyutunu gözler önüne seriyor ve önümüzdeki dönemin kapsamlı bir gözden geçirmeyi ve mali yükümlülüklerin sıkı bir şekilde kontrol altına alınmasını gerektirdiğini teyit ediyor.

Milyarlık anlaşma: RedBird Al Nassr'ın kapısında

Eş zamanlı bir gelişmede, Amerikan sitesi Semafor ağır çaplı bir sürprizi gün yüzüne çıkardı. Siteye göre, İtalyan ekibi Milan'ın mevcut sahibi olan Amerikan şirketi RedBird Capital, Al Nassr kulübü hisselerinin yüzde 70'ini satın almayı görüşmek üzere Suudi Kamu Yatırım Fonu ile doğrudan toplantılar yaptı.

Rapora göre olası anlaşmanın değeri, yeni alıcının başkent ekibinin borçlarını ödemesinin ardından yaklaşık 1 milyar riyal olarak tahmin ediliyor. Site, görüşmelerin hâlâ ilk aşamalarında olduğunu ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Sızıntılar, iş insanı Muhammed el-Hureyci'nin diğer yatırımcılarla birlikte bu yatırım ittifakına dâhil olma olasılığına işaret ediyor. Ayrıca yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kulüp mülkiyetinden bir pay alacağına dair güçlü bilgiler dolaşıyor; ancak mülkiyet oranlarını teyit eden resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

Cristiano: Olayı yaratan Al Nassr ortamı

Spor analisti Muhammed el-Anzi bu gelişmeleri dikkat çekici bir açıklamayla yorumladı: "Ronaldo Al Nassr'a oyuncu olarak geldi, âşık olarak devam etti ve şimdi sahip olmak istiyor. İşte Al Nassr'ın ortamı budur."

El-Anzi, anlaşmanın tamamlanması hâlinde önümüzdeki dönemde kulüp içinde yönetişim standartlarının ve mali disiplinin uygulanmasına büyük bir ağırlık verileceğini sözlerine ekledi. Bunun, Al Nassr'ın mali ve mülkiyet durumunun yeniden düzenlenmesi ve kulübün borç girdabından kurtarılması için gerçek bir başlangıç olabileceğini belirtti.



