Getafe'nin Jadon Sancho ile anlaşma umutları suya düştü. İngiliz kanat oyuncusu, Avrupa dışından bir kulüpten aldığı dev mali teklifin ardından kulüp başkanı Angel Torres'e takıma katılmama kararını bildirdi.

Sancho, Getafe'ye transferi kabul etmek için sezon sonuna kadar 3 milyon euro net talep ediyordu. Üç farklı kupada mücadele eden kadrosundaki oyuncu sınırlılığı nedeniyle, teknik direktörü Jose Bordalas'ın talebi doğrultusunda hücum seçeneklerini güçlendirmek için bir kanat oyuncusuna büyük ilgi gösteren Getafe, bu transfere oldukça istekliydi.

İspanyol "Marca" gazetesi'ne göre, İngiltere'deki bazı raporlarda 400 bin euroluk bir tekliften söz edilse de Getafe çok daha yüksek bir meblağ sundu; ancak bu rakam oyuncunun mali taleplerinin altında kaldı.

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Daha önce Manchester United, Aston Villa, Chelsea ve Borussia Dortmund formaları giyen oyuncunun menajerleri, salı sabahı Getafe'ye transfer olup La Liga'da oynama seçeneğini eledikten sonra yeni anlaşmanın detaylarını tamamlamakla meşgul.

Marca, Sancho'nun Suudi Arabistanlı bir kulüple görüştüğünü ve bu kulüpte, Avrupa'dan ayrılmak zorunda kalması nedeniyle Getafe'den istediğinden daha yüksek olması muhtemel mali taleplerini karşılamaya yönelik hazırlıklar bulunduğunu doğruladı.

Getafe transfer dosyasını kapatıyor

Kadrosunda iki boş yer bulunan Getafe ise, ilgi çekici bir fırsat çıkmadığı sürece, 2 Ocak'ta açılacak kış transfer dönemine kadar transfer dosyasını kapatma kararı aldı.

Öte yandan, La Liga Başkanı Javier Tebas, salı günü Coliseum Stadı'nın ofislerini ziyaret etti. Marca'nın olumlu olarak nitelendirdiği bir atmosferde Getafe Başkanı Angel Torres ile yaptığı görüşmede Tebas, "İlişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor." dedi.

Buna karşılık Torres, Kral Kupası fikstürü nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Torres'e göre, Sporting Hortaleza ve Navalcarnero takımları için Sevilla ve Real Betis ile eşleşmeler engellenebilirdi; buna karşın Getafe ve Rayo Vallecano, Lebrija ve Huelva ile karşılaşmak için Endülüs'e seyahat etmek zorunda kalıyor.

Torres, "Bu maç bize 60 bin euroya mal olacak." dedi.