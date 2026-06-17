Suudi Spor Bakanı: Grubumuz zorlu… Hedefimiz Dünya Kupası’ndan daha büyük

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Suudi milli takımının Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerinde hedeflediği amacı açıkladı.

Suudi milli takımı, dün Salı günü sabahın erken saatlerinde, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda, 8. grubun ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenine başladı.

Suudi Spor Bakanı, “Thamania” kanalları tarafından aktarılan “Reuters” haber ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hedefimiz iyi bir performans sergilemek ve bir sonraki tura yükselmeye çalışmak; işte ulaşmaya çalıştığımız ve hedeflediğimiz şey budur.”

Bakan sözlerine şöyle devam etti: “Zor bir grupta mücadele ediyoruz; grubumuzdaki tüm takımlar fiziksel, zihinsel, teknik ve diğer açılardan son derece güçlü.”

Bakan sözlerine şöyle devam etti: “Ancak takımımızın bir başarıya imza atmak için gerekli potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum; bu nedenle en iyisini umuyoruz ve bunu başarabileceğimizi umuyoruz.”

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor ve ilk turun ardından her takım birer puan topladı.

Al-Faisal, 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hazırlıklarını da açıkladı ve şöyle dedi: “Lojistik hizmetler, tesisler, iletişim ve Krallık içinde futbolun geleceği için bir temel oluşturmak gibi birçok unsur bir araya geliyor.”

Ve şöyle devam etti: “Hedefimiz sadece 2034 Dünya Kupası’nı başarıyla düzenlemekle sınırlı değil; aynı zamanda turnuvada başarıya imza atabilecek ve fark yaratabilecek bir milli takım oluşturmayı da hedefliyoruz.”

Sözlerine şöyle devam etti: “En iyi performansımızı 1994 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda gösterdik; o turnuvada son 16’ya kalmıştık. O zamandan beri bu aşamayı geçip daha ileriye gitmekte zorluklar yaşadık.”

Şöyle devam etti: “Bir dönem turnuvaya katılmak için bile zorluklar yaşadık, ancak şu anda güçlü bir şekilde rekabet ediyoruz. Takımlarımız Asya Kupası’nda yüksek seviyede mücadele ediyor ve şampiyonluklar için yarışıyor. Dolayısıyla, Dünya Kupası’nda ileri aşamalara ulaşmak için bu yükselen ivmenin devam etmesi şart.”

Son olarak şunları ekledi: “O ileri aşamaya ulaştığımızda, Dünya Kupası’ndaki en iyi performansımızı sergilemiş olacağız. Bu nedenle odak noktamız, 2034 yılına hazırlık amacıyla birlikte çalıştığımız nesli yetiştirmek ve bu sadece Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmakla sınırlı değil.”