Premier Lig'de 2022/23 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen kulüp hamlelerine devam ediyor.

Newcastle United, Lille'den Sven Botman'ı 37 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Salı günü sağlık kontrollerinden geçen Botman, Tyneside'da beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Botman; Alex Murphy, Matt Targett ve Nick Pope'un ardından Newcastle'ın bu yaz transfer ettiği dördüncü oyuncu oldu.

Altı aydır peşindeler

Kasım ayında takımı devralan Eddie Howe ara transferde de Botman için pazarlık masasına oturmuş, fakat o tarihte Lille ile anlaşma sağlanamamıştı.

Uzun süren çabaların meyvesini alan Newcastle, genç stoperi Serie A şampiyonu Milan'ın elinden kapmayı başardı.

Botman profesyonel kariyerinde bir kez İngiltere'de sahaya çıkmıştı. Üç yıl önce Ajax'tan Heerenveen'e kiralanan savunmacı hazırlık maçında Sunderland'e karşı forma giymişti.

O dönemde 19 yaşında olan Botman maça yedek kulübesinde başlamış, fakat ilk yarıda sakatlanan Ibrahim Dresevic'in yerine oyuna girip takımının 1-0'lık galibiyetinde pay sahibi olmuştu.

Sven Botman kimdir?

22 yaşındaki oyuncu Lille'de geçirdiği iki sezonun ardından artık Newcastle'ın başarısı için tek dökecek.

2020/21 sezonunda Lille formasıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Botman, ligde 37, toplamda ise 47 maçta görev yapmıştı.

Ajax altyapısından yetişen Botman, Lille macerası öncesinde Jong Ajax ve Heerenveen formaları da giydi.

Hollanda'yı U21 seviyesinde temsil eden Botman, Kasım ayında ilk kez A milli takıma çağrıldı, fakat henüz milli olma şansına erişemedi.