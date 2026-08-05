Suudi Pro League, kulüplere yapılan büyük yatırımlar ve dünya futbolunun çok sayıda yıldızının lige akın etmesinin ardından son sezonlarda önemini önemli ölçüde artırdı. Lig artık Asya'nın en üst sıradaki ligi olma özelliğini taşıyor.

Bunun sonucu olarak tribün doluluklarının artması da şaşırtıcı değil. Geçen sezon 2,5 milyondan fazla taraftar SPL maçlarını tribünden izledi; bu rakam on yıl öncesine göre 1,3 milyon daha fazla.

GOAL, Suudi Pro League maçlarına bilet alma konusunda ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere, sizin için rehber niteliğinde derledi.

Yaklaşan Suudi Pro League maçları

İşte sezonun ilk haftalarındaki öne çıkan ve talebin en yüksek olduğu fikstürlere bir bakış. Bunlar, taraftarların en çok bilet arayacağı SPL'nin “büyük dörtlü” kulüplerinin (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli) yer aldığı maçlar. Aşağıdaki başlama saatleri, fikstür takibi yapan kaynaklarda ilk planlandığı ve yayımlandığı şekliyledir; SPL, nihai başlama saatlerini ve yayın kaynaklı değişiklikleri her maç haftasından yaklaşık iki ila üç hafta önce doğrular. Bu nedenle yola çıkmadan önce tam saati mutlaka spl.com.sa üzerinden ya da bilet sağlayıcınızdan yeniden kontrol edin.

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 13 Ağustos 2026 Perşembe Diriyah Club - Al Ahli 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 14 Ağustos 2026 Cuma Al Hilal - Al Faisaly 23.00 Kingdom Arena Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi Al Ittihad - Al Kholood 23.00 Alinma Stadium Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi Al Nassr - Al Fateh 23.00 Al-Awwal Park Biletler 20 Ağustos 2026 Perşembe Al Fayha - Al Hilal 23.00 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma Al Riyadh - Al Nassr 21.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi Al Ahli - Abha 23.00 Alinma Stadium Biletler 1 Eylül 2026 Salı Al Hilal - Al Ahli 23.00 Kingdom Arena Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Al Ittihad - Al Nassr 23.00 Alinma Stadium Biletler

1-6. hafta tam fikstür listesi (13 Ağustos - 9 Eylül 2026)

İşte sezonun ilk altı haftasında şu anda planlanan tüm maçlar ve 18 kulübün tamamı. Tarihler ve statlar büyük ölçüde kesinleşmiş durumda; başlama saatleri ise geçicidir ve yayın programları maç gününe yaklaştıkça netleştikçe değişebilir, bu nedenle bunları nihai bilgi yerine bir planlama rehberi olarak değerlendirin. Ayrıca Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin, ana sahaları Alinma Stadium'un yanı sıra Cidde'deki eski Prince Abdullah Al-Faisal Stadium'da da zaman zaman maç oynadığını unutmayın; bu yüzden aynı kulüp için iki farklı sahanın listelendiğini görürseniz şaşırmayın. SPL her tur öncesinde başlama saatlerini netleştirdikçe sonraki haftaları da eklemeyi sürdüreceğiz.

1. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 13 Ağustos 2026 Perşembe Abha - Al Hazem 21.15 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Biletler 13 Ağustos 2026 Perşembe Diriyah Club - Al Ahli 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 13 Ağustos 2026 Perşembe Al Shabab - Al Qadsiah 23.00 SHG Arena Biletler 14 Ağustos 2026 Cuma Neom SC - Al Fayha 21.50 King Khalid Sports City Biletler 14 Ağustos 2026 Cuma Al Ettifaq - Al Riyadh 23.00 Al Ettifaq Club Stadium Biletler 14 Ağustos 2026 Cuma Al Hilal - Al Faisaly 23.00 Kingdom Arena Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi Al Taawoun - Al Khaleej 21.15 Al Taawoun Club Stadium Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi Al Ittihad - Al Kholood 23.00 Alinma Stadium Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi Al Nassr - Al Fateh 23.00 Al-Awwal Park Biletler

2. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 20 Ağustos 2026 Perşembe Al Fayha - Al Hilal 23.00 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma Al Riyadh - Al Nassr 21.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma Al Hazem - Diriyah Club 21.15 Al Hazem Club Stadium Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma Al Qadsiah - Al Ittihad 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma Al Faisaly - Neom SC 23.00 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi Al Fateh - Al Ettifaq 20.45 Maydan Tamweel Al Oula Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi Al Kholood - Al Taawoun 21.10 Al Hazem Club Stadium Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi Al Ahli - Abha 23.00 Alinma Stadium Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi Al Khaleej - Al Shabab 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler

3. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 24 Ağustos 2026 Pazartesi Neom SC - Al Qadsiah 21.40 King Khalid Sports City Biletler 24 Ağustos 2026 Pazartesi Al Ittihad - Al Hazem 23.00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Biletler 25 Ağustos 2026 Salı Abha - Al Khaleej 21.05 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Biletler 25 Ağustos 2026 Salı Al Taawoun - Al Fayha 21.10 Al Taawoun Club Stadium Biletler 25 Ağustos 2026 Salı Al Ettifaq - Al Nassr 23.00 Al Ettifaq Club Stadium Biletler 25 Ağustos 2026 Salı Al Shabab - Al Riyadh 23.00 SHG Arena Biletler 26 Ağustos 2026 Çarşamba Al Faisaly - Al Fateh 21.00 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 26 Ağustos 2026 Çarşamba Diriyah Club - Al Kholood 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 1 Eylül 2026 Salı Al Hilal - Al Ahli 23.00 Kingdom Arena Biletler

4. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 28 Ağustos 2026 Cuma Al Riyadh - Neom SC 20.50 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma Al Fayha - Abha 21.00 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma Al Khaleej - Al Hilal 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma Al Nassr - Al Taawoun 23.00 Al-Awwal Park Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi Al Kholood - Al Ahli 21.05 Al Hazem Club Stadium Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi Al Ettifaq - Diriyah Club 23.00 Al Ettifaq Club Stadium Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi Al Fateh - Al Ittihad 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Biletler 30 Ağustos 2026 Pazar Al Hazem - Al Shabab 21.05 Al Hazem Club Stadium Biletler 30 Ağustos 2026 Pazar Al Qadsiah - Al Faisaly 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler

5. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 3 Eylül 2026 Perşembe Al Fayha - Al Kholood 20.55 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 3 Eylül 2026 Perşembe Neom SC - Al Khaleej 21.30 King Khalid Sports City Biletler 3 Eylül 2026 Perşembe Diriyah Club - Al Qadsiah 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Biletler 4 Eylül 2026 Cuma Abha - Al Ettifaq 21.00 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Biletler 4 Eylül 2026 Cuma Al Ahli - Al Riyadh 23.00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Biletler 4 Eylül 2026 Cuma Al Shabab - Al Hilal 23.00 SHG Arena Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Al Faisaly - Al Hazem 20.50 Al Majma'a Sport City Stadium Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Al Taawoun - Al Fateh 20.55 Al Taawoun Club Stadium Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Al Ittihad - Al Nassr 23.00 Alinma Stadium Biletler

6. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3) Stadyum Bilet 7 Eylül 2026 Pazartesi Al Khaleej - Al Riyadh 20.30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler 7 Eylül 2026 Pazartesi Al Hilal - Neom SC 23.00 Kingdom Arena Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Ettifaq - Al Faisaly 20.30 Al Ettifaq Club Stadium Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Hazem - Al Taawoun 20.55 Al Hazem Club Stadium Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Ittihad - Al Fayha 23.00 Alinma Stadium Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Qadsiah - Al Ahli 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba Al Kholood - Al Shabab 20.55 Al Hazem Club Stadium Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba Al Fateh - Diriyah Club 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba Al Nassr - Abha 23.00 Al-Awwal Park Biletler

Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro League maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, ligin resmi sitesine giderek “Matches” sekmesi altındaki “Fixture/Tickets” bölümüne yönelmektir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır. Bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır ve biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Buna ek olarak, resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak istiyorsanız veya son dakika bileti yakalamayı umuyorsanız, biletleri 17 SAR'dan başlayan ikinci el satıcı Ticombo'yu da değerlendirebilirsiniz.

Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Temel bir Suudi Pro League maç bileti genellikle 50-100 SAR arasında bulunabilir. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkulu aileler için maça gitmeyi ulaşılabilir kılar.

Ancak özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi tanınmış futbol takımlarının yer aldığı önemli etkinliklerde, bilhassa görüş açısının en iyi olduğu bölümlerde fiyatlar daha yüksek olur.

Suudi Pro League biletleri için ikinci bir satın alma seçeneği de Ticombo'da mevcut. Burada fiyatlar, fikstüre ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne hem altına inebilir; biletler 17 SAR'dan başlıyor.

Saudi Pro League 2026/27 - Takımlar ve statlar

Kulüp Stadyum (konum) Kapasite Al-Ittihad Club Alinma Stadium (Cidde) 60.342 Al-Ahli SFC Alinma Stadium (Cidde) 60.342 Al-Khaleej FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyad) 26.090 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyad) 25.000 Al-Ettifaq FC Al Ettifaq Club Stadium (Dammam) 12.924 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyad) 13.537 Al-Riyadh SC Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad) 18.063 Al-Qadsiah FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 NEOM SC King Khalid Sports City (Tabuk) 12.000 Al-Fateh SC Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa) 11.851 Al-Taawoun FC Al Taawoun Club Stadium (Buraydah) 5.624 Al-Hazem SC Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Kholood Club Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Fayha FC Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Abha Club Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha) 20.000 Al-Faisaly Club Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Al-Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad) 18.063

Saudi Pro League 2026/27 hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Saudi Pro League 2007'de kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve His Majesty's League organizasyonuna uzanıyor. O ilk günlere kadar gidildiğinde dokuz farklı kulüp Suudi şampiyonu oldu. Ancak üst düzey ligin Saudi Pro League olarak yeniden markalanmasından bu yana üç takım öne çıktı. 2007'den beri verilen 18 şampiyonluğun 15'i Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) ve Al-Ittihad'a (3) gitti; Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde 2025/26 sezonunun sonunda yedi yıllık hasreti bitirerek yeniden zirveye çıktı. Ange Postecoglou da o tarihten sonra 2026/27 sezonundaki şampiyonluk savunması için göreve geldi.

Başarı kaçınılmaz olarak popülerliği de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın, buna Al-Ahli de eklendiğinde, ligin en yüksek seyirci sayılarına sahip kulüpleri olması şaşırtıcı değil. Hatta bu kulüpler, Saudi Pro League'in yıllık toplam seyirci sayısının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Orta Doğu'da forma giyen yabancı yıldızların büyük bölümünü de yine bu kulüpler çekme eğiliminde oldu.

Cristiano Ronaldo'nun 2022'deki transferi, SPL tarihinin en dikkat çekici imzası olarak öne çıkıyor. Özellikle de CR7'nin daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'e gitmeyi reddetmiş olması nedeniyle Al-Nassr adeta rüya gibiydi. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunu bütünüyle dönüştürdü ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Saudi Pro League'e katılmasının önünü açtı.

Mevcut Saudi Pro League ekiplerinden dördünün Riyad merkezli olmasıyla birlikte (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh), Suudi başkentine yapılan spor odaklı bir seyahat çoğu zaman tatil sırasında bir Pro League maçını da programa eklemek anlamına geliyor. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi isimlerin Al-Hilal ve Al-Nassr forması giymiş ya da hâlâ giyiyor olması, bu kulüpler sahaya çıktığında bilet talebinin neden yüksek olduğunu açıklıyor.

Geçmişte Suudi futboluna Riyad kulüpleri damga vurmuş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinden Al Ittihad yıllar boyunca buna güçlü şekilde karşılık verdi ve hem ülkedeki hem de Asya genelindeki en büyük futbol kulüplerinden biri oldu. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Moussa Diaby ve Fabinho'yu içeren yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olduklarında, onları canlı izlemeyi çok ister.

2026/27 sezonu, Suudi futbolunun geneli açısından da ekstra önem taşıyor; çünkü lig, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmasına olanak sağlamak için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar sezon ortasında uzatılmış bir ara verecek.