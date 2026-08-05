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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
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Suudi Pro Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, fikstür, takımlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi yıldızları izlemek için biletleri nasıl alabileceğiniz şöyle açıklanıyor

Suudi Pro League, kulüplere yapılan büyük yatırımlar ve dünya futbolunun çok sayıda yıldızının lige akın etmesinin ardından son sezonlarda önemini önemli ölçüde artırdı. Lig artık Asya'nın en üst sıradaki ligi olma özelliğini taşıyor.

Bunun sonucu olarak tribün doluluklarının artması da şaşırtıcı değil. Geçen sezon 2,5 milyondan fazla taraftar SPL maçlarını tribünden izledi; bu rakam on yıl öncesine göre 1,3 milyon daha fazla.

GOAL, Suudi Pro League maçlarına bilet alma konusunda ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere, sizin için rehber niteliğinde derledi.

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Yaklaşan Suudi Pro League maçları

İşte sezonun ilk haftalarındaki öne çıkan ve talebin en yüksek olduğu fikstürlere bir bakış. Bunlar, taraftarların en çok bilet arayacağı SPL'nin “büyük dörtlü” kulüplerinin (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli) yer aldığı maçlar. Aşağıdaki başlama saatleri, fikstür takibi yapan kaynaklarda ilk planlandığı ve yayımlandığı şekliyledir; SPL, nihai başlama saatlerini ve yayın kaynaklı değişiklikleri her maç haftasından yaklaşık iki ila üç hafta önce doğrular. Bu nedenle yola çıkmadan önce tam saati mutlaka spl.com.sa üzerinden ya da bilet sağlayıcınızdan yeniden kontrol edin.

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
13 Ağustos 2026 PerşembeDiriyah Club - Al Ahli23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
14 Ağustos 2026 CumaAl Hilal - Al Faisaly23.00Kingdom ArenaBiletler
15 Ağustos 2026 CumartesiAl Ittihad - Al Kholood23.00Alinma StadiumBiletler
15 Ağustos 2026 CumartesiAl Nassr - Al Fateh23.00Al-Awwal ParkBiletler
20 Ağustos 2026 PerşembeAl Fayha - Al Hilal23.00Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
21 Ağustos 2026 CumaAl Riyadh - Al Nassr21.00Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
22 Ağustos 2026 CumartesiAl Ahli - Abha23.00Alinma StadiumBiletler
1 Eylül 2026 SalıAl Hilal - Al Ahli23.00Kingdom ArenaBiletler
5 Eylül 2026 CumartesiAl Ittihad - Al Nassr23.00Alinma StadiumBiletler

1-6. hafta tam fikstür listesi (13 Ağustos - 9 Eylül 2026)

İşte sezonun ilk altı haftasında şu anda planlanan tüm maçlar ve 18 kulübün tamamı. Tarihler ve statlar büyük ölçüde kesinleşmiş durumda; başlama saatleri ise geçicidir ve yayın programları maç gününe yaklaştıkça netleştikçe değişebilir, bu nedenle bunları nihai bilgi yerine bir planlama rehberi olarak değerlendirin. Ayrıca Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin, ana sahaları Alinma Stadium'un yanı sıra Cidde'deki eski Prince Abdullah Al-Faisal Stadium'da da zaman zaman maç oynadığını unutmayın; bu yüzden aynı kulüp için iki farklı sahanın listelendiğini görürseniz şaşırmayın. SPL her tur öncesinde başlama saatlerini netleştirdikçe sonraki haftaları da eklemeyi sürdüreceğiz.

1. hafta

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
13 Ağustos 2026 PerşembeAbha - Al Hazem21.15Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumBiletler
13 Ağustos 2026 PerşembeDiriyah Club - Al Ahli23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
13 Ağustos 2026 PerşembeAl Shabab - Al Qadsiah23.00SHG ArenaBiletler
14 Ağustos 2026 CumaNeom SC - Al Fayha21.50King Khalid Sports CityBiletler
14 Ağustos 2026 CumaAl Ettifaq - Al Riyadh23.00Al Ettifaq Club StadiumBiletler
14 Ağustos 2026 CumaAl Hilal - Al Faisaly23.00Kingdom ArenaBiletler
15 Ağustos 2026 CumartesiAl Taawoun - Al Khaleej21.15Al Taawoun Club StadiumBiletler
15 Ağustos 2026 CumartesiAl Ittihad - Al Kholood23.00Alinma StadiumBiletler
15 Ağustos 2026 CumartesiAl Nassr - Al Fateh23.00Al-Awwal ParkBiletler

2. hafta

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
20 Ağustos 2026 PerşembeAl Fayha - Al Hilal23.00Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
21 Ağustos 2026 CumaAl Riyadh - Al Nassr21.00Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
21 Ağustos 2026 CumaAl Hazem - Diriyah Club21.15Al Hazem Club StadiumBiletler
21 Ağustos 2026 CumaAl Qadsiah - Al Ittihad23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBiletler
21 Ağustos 2026 CumaAl Faisaly - Neom SC23.00Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
22 Ağustos 2026 CumartesiAl Fateh - Al Ettifaq20.45Maydan Tamweel Al OulaBiletler
22 Ağustos 2026 CumartesiAl Kholood - Al Taawoun21.10Al Hazem Club StadiumBiletler
22 Ağustos 2026 CumartesiAl Ahli - Abha23.00Alinma StadiumBiletler
22 Ağustos 2026 CumartesiAl Khaleej - Al Shabab23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBiletler

3. hafta

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
24 Ağustos 2026 PazartesiNeom SC - Al Qadsiah21.40King Khalid Sports CityBiletler
24 Ağustos 2026 PazartesiAl Ittihad - Al Hazem23.00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumBiletler
25 Ağustos 2026 SalıAbha - Al Khaleej21.05Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumBiletler
25 Ağustos 2026 SalıAl Taawoun - Al Fayha21.10Al Taawoun Club StadiumBiletler
25 Ağustos 2026 SalıAl Ettifaq - Al Nassr23.00Al Ettifaq Club StadiumBiletler
25 Ağustos 2026 SalıAl Shabab - Al Riyadh23.00SHG ArenaBiletler
26 Ağustos 2026 ÇarşambaAl Faisaly - Al Fateh21.00Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
26 Ağustos 2026 ÇarşambaDiriyah Club - Al Kholood23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
1 Eylül 2026 SalıAl Hilal - Al Ahli23.00Kingdom ArenaBiletler

4. hafta

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
28 Ağustos 2026 CumaAl Riyadh - Neom SC20.50Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
28 Ağustos 2026 CumaAl Fayha - Abha21.00Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
28 Ağustos 2026 CumaAl Khaleej - Al Hilal23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBiletler
28 Ağustos 2026 CumaAl Nassr - Al Taawoun23.00Al-Awwal ParkBiletler
29 Ağustos 2026 CumartesiAl Kholood - Al Ahli21.05Al Hazem Club StadiumBiletler
29 Ağustos 2026 CumartesiAl Ettifaq - Diriyah Club23.00Al Ettifaq Club StadiumBiletler
29 Ağustos 2026 CumartesiAl Fateh - Al Ittihad23.00Maydan Tamweel Al OulaBiletler
30 Ağustos 2026 PazarAl Hazem - Al Shabab21.05Al Hazem Club StadiumBiletler
30 Ağustos 2026 PazarAl Qadsiah - Al Faisaly23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBiletler

5. hafta

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
3 Eylül 2026 PerşembeAl Fayha - Al Kholood20.55Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
3 Eylül 2026 PerşembeNeom SC - Al Khaleej21.30King Khalid Sports CityBiletler
3 Eylül 2026 PerşembeDiriyah Club - Al Qadsiah23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumBiletler
4 Eylül 2026 CumaAbha - Al Ettifaq21.00Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumBiletler
4 Eylül 2026 CumaAl Ahli - Al Riyadh23.00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumBiletler
4 Eylül 2026 CumaAl Shabab - Al Hilal23.00SHG ArenaBiletler
5 Eylül 2026 CumartesiAl Faisaly - Al Hazem20.50Al Majma'a Sport City StadiumBiletler
5 Eylül 2026 CumartesiAl Taawoun - Al Fateh20.55Al Taawoun Club StadiumBiletler
5 Eylül 2026 CumartesiAl Ittihad - Al Nassr23.00Alinma StadiumBiletler

6. hafta

TarihMaçSaat AST (GMT +3)StadyumBilet
7 Eylül 2026 PazartesiAl Khaleej - Al Riyadh20.30Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBiletler
7 Eylül 2026 PazartesiAl Hilal - Neom SC23.00Kingdom ArenaBiletler
8 Eylül 2026 SalıAl Ettifaq - Al Faisaly20.30Al Ettifaq Club StadiumBiletler
8 Eylül 2026 SalıAl Hazem - Al Taawoun20.55Al Hazem Club StadiumBiletler
8 Eylül 2026 SalıAl Ittihad - Al Fayha23.00Alinma StadiumBiletler
8 Eylül 2026 SalıAl Qadsiah - Al Ahli23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBiletler
9 Eylül 2026 ÇarşambaAl Kholood - Al Shabab20.55Al Hazem Club StadiumBiletler
9 Eylül 2026 ÇarşambaAl Fateh - Diriyah Club23.00Maydan Tamweel Al OulaBiletler
9 Eylül 2026 ÇarşambaAl Nassr - Abha23.00Al-Awwal ParkBiletler

Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro League maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, ligin resmi sitesine giderek “Matches” sekmesi altındaki “Fixture/Tickets” bölümüne yönelmektir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır. Bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır ve biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Buna ek olarak, resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak istiyorsanız veya son dakika bileti yakalamayı umuyorsanız, biletleri 17 SAR'dan başlayan ikinci el satıcı Ticombo'yu da değerlendirebilirsiniz.

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Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Temel bir Suudi Pro League maç bileti genellikle 50-100 SAR arasında bulunabilir. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkulu aileler için maça gitmeyi ulaşılabilir kılar.

Ancak özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi tanınmış futbol takımlarının yer aldığı önemli etkinliklerde, bilhassa görüş açısının en iyi olduğu bölümlerde fiyatlar daha yüksek olur.

Suudi Pro League biletleri için ikinci bir satın alma seçeneği de Ticombo'da mevcut. Burada fiyatlar, fikstüre ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne hem altına inebilir; biletler 17 SAR'dan başlıyor.

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Saudi Pro League 2026/27 - Takımlar ve statlar

KulüpStadyum (konum)Kapasite
Al-Ittihad ClubAlinma Stadium (Cidde)60.342
Al-Ahli SFCAlinma Stadium (Cidde)60.342
Al-Khaleej FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyad)26.090
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riyad)25.000
Al-Ettifaq FCAl Ettifaq Club Stadium (Dammam)12.924
Al-Shabab FCSHG Arena (Riyad)13.537
Al-Riyadh SCPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)18.063
Al-Qadsiah FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
NEOM SCKing Khalid Sports City (Tabuk)12.000
Al-Fateh SCMaydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)11.851
Al-Taawoun FCAl Taawoun Club Stadium (Buraydah)5.624
Al-Hazem SCAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Kholood ClubAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Fayha FCAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Abha ClubPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)20.000
Al-Faisaly ClubAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Al-Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)18.063

Saudi Pro League 2026/27 hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Saudi Pro League 2007'de kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve His Majesty's League organizasyonuna uzanıyor. O ilk günlere kadar gidildiğinde dokuz farklı kulüp Suudi şampiyonu oldu. Ancak üst düzey ligin Saudi Pro League olarak yeniden markalanmasından bu yana üç takım öne çıktı. 2007'den beri verilen 18 şampiyonluğun 15'i Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) ve Al-Ittihad'a (3) gitti; Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde 2025/26 sezonunun sonunda yedi yıllık hasreti bitirerek yeniden zirveye çıktı. Ange Postecoglou da o tarihten sonra 2026/27 sezonundaki şampiyonluk savunması için göreve geldi.

Başarı kaçınılmaz olarak popülerliği de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın, buna Al-Ahli de eklendiğinde, ligin en yüksek seyirci sayılarına sahip kulüpleri olması şaşırtıcı değil. Hatta bu kulüpler, Saudi Pro League'in yıllık toplam seyirci sayısının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Orta Doğu'da forma giyen yabancı yıldızların büyük bölümünü de yine bu kulüpler çekme eğiliminde oldu.

Cristiano Ronaldo'nun 2022'deki transferi, SPL tarihinin en dikkat çekici imzası olarak öne çıkıyor. Özellikle de CR7'nin daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'e gitmeyi reddetmiş olması nedeniyle Al-Nassr adeta rüya gibiydi. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunu bütünüyle dönüştürdü ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Saudi Pro League'e katılmasının önünü açtı.

Mevcut Saudi Pro League ekiplerinden dördünün Riyad merkezli olmasıyla birlikte (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh), Suudi başkentine yapılan spor odaklı bir seyahat çoğu zaman tatil sırasında bir Pro League maçını da programa eklemek anlamına geliyor. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi isimlerin Al-Hilal ve Al-Nassr forması giymiş ya da hâlâ giyiyor olması, bu kulüpler sahaya çıktığında bilet talebinin neden yüksek olduğunu açıklıyor.

Geçmişte Suudi futboluna Riyad kulüpleri damga vurmuş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinden Al Ittihad yıllar boyunca buna güçlü şekilde karşılık verdi ve hem ülkedeki hem de Asya genelindeki en büyük futbol kulüplerinden biri oldu. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Moussa Diaby ve Fabinho'yu içeren yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olduklarında, onları canlı izlemeyi çok ister.

2026/27 sezonu, Suudi futbolunun geneli açısından da ekstra önem taşıyor; çünkü lig, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmasına olanak sağlamak için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar sezon ortasında uzatılmış bir ara verecek.

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