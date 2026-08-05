Suudi Pro League, kulüplere yapılan büyük yatırımlar ve dünya futbolunun çok sayıda yıldızının lige akın etmesinin ardından son sezonlarda önemini önemli ölçüde artırdı. Lig artık Asya'nın en üst sıradaki ligi olma özelliğini taşıyor.
Bunun sonucu olarak tribün doluluklarının artması da şaşırtıcı değil. Geçen sezon 2,5 milyondan fazla taraftar SPL maçlarını tribünden izledi; bu rakam on yıl öncesine göre 1,3 milyon daha fazla.
GOAL, Suudi Pro League maçlarına bilet alma konusunda ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere, sizin için rehber niteliğinde derledi.
Yaklaşan Suudi Pro League maçları
İşte sezonun ilk haftalarındaki öne çıkan ve talebin en yüksek olduğu fikstürlere bir bakış. Bunlar, taraftarların en çok bilet arayacağı SPL'nin “büyük dörtlü” kulüplerinin (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli) yer aldığı maçlar. Aşağıdaki başlama saatleri, fikstür takibi yapan kaynaklarda ilk planlandığı ve yayımlandığı şekliyledir; SPL, nihai başlama saatlerini ve yayın kaynaklı değişiklikleri her maç haftasından yaklaşık iki ila üç hafta önce doğrular. Bu nedenle yola çıkmadan önce tam saati mutlaka spl.com.sa üzerinden ya da bilet sağlayıcınızdan yeniden kontrol edin.
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|13 Ağustos 2026 Perşembe
|Diriyah Club - Al Ahli
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|14 Ağustos 2026 Cuma
|Al Hilal - Al Faisaly
|23.00
|Kingdom Arena
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Ittihad - Al Kholood
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Nassr - Al Fateh
|23.00
|Al-Awwal Park
|Biletler
|20 Ağustos 2026 Perşembe
|Al Fayha - Al Hilal
|23.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma
|Al Riyadh - Al Nassr
|21.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Ahli - Abha
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
|1 Eylül 2026 Salı
|Al Hilal - Al Ahli
|23.00
|Kingdom Arena
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi
|Al Ittihad - Al Nassr
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
1-6. hafta tam fikstür listesi (13 Ağustos - 9 Eylül 2026)
İşte sezonun ilk altı haftasında şu anda planlanan tüm maçlar ve 18 kulübün tamamı. Tarihler ve statlar büyük ölçüde kesinleşmiş durumda; başlama saatleri ise geçicidir ve yayın programları maç gününe yaklaştıkça netleştikçe değişebilir, bu nedenle bunları nihai bilgi yerine bir planlama rehberi olarak değerlendirin. Ayrıca Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin, ana sahaları Alinma Stadium'un yanı sıra Cidde'deki eski Prince Abdullah Al-Faisal Stadium'da da zaman zaman maç oynadığını unutmayın; bu yüzden aynı kulüp için iki farklı sahanın listelendiğini görürseniz şaşırmayın. SPL her tur öncesinde başlama saatlerini netleştirdikçe sonraki haftaları da eklemeyi sürdüreceğiz.
1. hafta
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|13 Ağustos 2026 Perşembe
|Abha - Al Hazem
|21.15
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Biletler
|13 Ağustos 2026 Perşembe
|Diriyah Club - Al Ahli
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|13 Ağustos 2026 Perşembe
|Al Shabab - Al Qadsiah
|23.00
|SHG Arena
|Biletler
|14 Ağustos 2026 Cuma
|Neom SC - Al Fayha
|21.50
|King Khalid Sports City
|Biletler
|14 Ağustos 2026 Cuma
|Al Ettifaq - Al Riyadh
|23.00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Biletler
|14 Ağustos 2026 Cuma
|Al Hilal - Al Faisaly
|23.00
|Kingdom Arena
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Taawoun - Al Khaleej
|21.15
|Al Taawoun Club Stadium
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Ittihad - Al Kholood
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Nassr - Al Fateh
|23.00
|Al-Awwal Park
|Biletler
2. hafta
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|20 Ağustos 2026 Perşembe
|Al Fayha - Al Hilal
|23.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma
|Al Riyadh - Al Nassr
|21.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma
|Al Hazem - Diriyah Club
|21.15
|Al Hazem Club Stadium
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma
|Al Qadsiah - Al Ittihad
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma
|Al Faisaly - Neom SC
|23.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Fateh - Al Ettifaq
|20.45
|Maydan Tamweel Al Oula
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Kholood - Al Taawoun
|21.10
|Al Hazem Club Stadium
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Ahli - Abha
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Khaleej - Al Shabab
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Biletler
3. hafta
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|24 Ağustos 2026 Pazartesi
|Neom SC - Al Qadsiah
|21.40
|King Khalid Sports City
|Biletler
|24 Ağustos 2026 Pazartesi
|Al Ittihad - Al Hazem
|23.00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Biletler
|25 Ağustos 2026 Salı
|Abha - Al Khaleej
|21.05
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Biletler
|25 Ağustos 2026 Salı
|Al Taawoun - Al Fayha
|21.10
|Al Taawoun Club Stadium
|Biletler
|25 Ağustos 2026 Salı
|Al Ettifaq - Al Nassr
|23.00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Biletler
|25 Ağustos 2026 Salı
|Al Shabab - Al Riyadh
|23.00
|SHG Arena
|Biletler
|26 Ağustos 2026 Çarşamba
|Al Faisaly - Al Fateh
|21.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|26 Ağustos 2026 Çarşamba
|Diriyah Club - Al Kholood
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|1 Eylül 2026 Salı
|Al Hilal - Al Ahli
|23.00
|Kingdom Arena
|Biletler
4. hafta
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|28 Ağustos 2026 Cuma
|Al Riyadh - Neom SC
|20.50
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|28 Ağustos 2026 Cuma
|Al Fayha - Abha
|21.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|28 Ağustos 2026 Cuma
|Al Khaleej - Al Hilal
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Biletler
|28 Ağustos 2026 Cuma
|Al Nassr - Al Taawoun
|23.00
|Al-Awwal Park
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Kholood - Al Ahli
|21.05
|Al Hazem Club Stadium
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Ettifaq - Diriyah Club
|23.00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
|Al Fateh - Al Ittihad
|23.00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Biletler
|30 Ağustos 2026 Pazar
|Al Hazem - Al Shabab
|21.05
|Al Hazem Club Stadium
|Biletler
|30 Ağustos 2026 Pazar
|Al Qadsiah - Al Faisaly
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Biletler
5. hafta
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|3 Eylül 2026 Perşembe
|Al Fayha - Al Kholood
|20.55
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|3 Eylül 2026 Perşembe
|Neom SC - Al Khaleej
|21.30
|King Khalid Sports City
|Biletler
|3 Eylül 2026 Perşembe
|Diriyah Club - Al Qadsiah
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Biletler
|4 Eylül 2026 Cuma
|Abha - Al Ettifaq
|21.00
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Biletler
|4 Eylül 2026 Cuma
|Al Ahli - Al Riyadh
|23.00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Biletler
|4 Eylül 2026 Cuma
|Al Shabab - Al Hilal
|23.00
|SHG Arena
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi
|Al Faisaly - Al Hazem
|20.50
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi
|Al Taawoun - Al Fateh
|20.55
|Al Taawoun Club Stadium
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi
|Al Ittihad - Al Nassr
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
6. hafta
|Tarih
|Maç
|Saat AST (GMT +3)
|Stadyum
|Bilet
|7 Eylül 2026 Pazartesi
|Al Khaleej - Al Riyadh
|20.30
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Biletler
|7 Eylül 2026 Pazartesi
|Al Hilal - Neom SC
|23.00
|Kingdom Arena
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı
|Al Ettifaq - Al Faisaly
|20.30
|Al Ettifaq Club Stadium
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı
|Al Hazem - Al Taawoun
|20.55
|Al Hazem Club Stadium
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı
|Al Ittihad - Al Fayha
|23.00
|Alinma Stadium
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı
|Al Qadsiah - Al Ahli
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Biletler
|9 Eylül 2026 Çarşamba
|Al Kholood - Al Shabab
|20.55
|Al Hazem Club Stadium
|Biletler
|9 Eylül 2026 Çarşamba
|Al Fateh - Diriyah Club
|23.00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Biletler
|9 Eylül 2026 Çarşamba
|Al Nassr - Abha
|23.00
|Al-Awwal Park
|Biletler
Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?
Suudi Pro League maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, ligin resmi sitesine giderek “Matches” sekmesi altındaki “Fixture/Tickets” bölümüne yönelmektir.
Maç haftaları genellikle üç güne yayılır. Bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır ve biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.
Buna ek olarak, resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak istiyorsanız veya son dakika bileti yakalamayı umuyorsanız, biletleri 17 SAR'dan başlayan ikinci el satıcı Ticombo'yu da değerlendirebilirsiniz.
Suudi Pro League biletleri ne kadar?
Temel bir Suudi Pro League maç bileti genellikle 50-100 SAR arasında bulunabilir. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkulu aileler için maça gitmeyi ulaşılabilir kılar.
Ancak özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi tanınmış futbol takımlarının yer aldığı önemli etkinliklerde, bilhassa görüş açısının en iyi olduğu bölümlerde fiyatlar daha yüksek olur.
Suudi Pro League biletleri için ikinci bir satın alma seçeneği de Ticombo'da mevcut. Burada fiyatlar, fikstüre ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne hem altına inebilir; biletler 17 SAR'dan başlıyor.
Saudi Pro League 2026/27 - Takımlar ve statlar
|Kulüp
|Stadyum (konum)
|Kapasite
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Cidde)
|60.342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Cidde)
|60.342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riyad)
|26.090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riyad)
|25.000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12.924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riyad)
|13.537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)
|18.063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12.000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11.851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5.624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20.000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)
|18.063
Saudi Pro League 2026/27 hakkında bilinmesi gerekenler neler?
Saudi Pro League 2007'de kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve His Majesty's League organizasyonuna uzanıyor. O ilk günlere kadar gidildiğinde dokuz farklı kulüp Suudi şampiyonu oldu. Ancak üst düzey ligin Saudi Pro League olarak yeniden markalanmasından bu yana üç takım öne çıktı. 2007'den beri verilen 18 şampiyonluğun 15'i Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) ve Al-Ittihad'a (3) gitti; Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde 2025/26 sezonunun sonunda yedi yıllık hasreti bitirerek yeniden zirveye çıktı. Ange Postecoglou da o tarihten sonra 2026/27 sezonundaki şampiyonluk savunması için göreve geldi.
Başarı kaçınılmaz olarak popülerliği de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın, buna Al-Ahli de eklendiğinde, ligin en yüksek seyirci sayılarına sahip kulüpleri olması şaşırtıcı değil. Hatta bu kulüpler, Saudi Pro League'in yıllık toplam seyirci sayısının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Orta Doğu'da forma giyen yabancı yıldızların büyük bölümünü de yine bu kulüpler çekme eğiliminde oldu.
Cristiano Ronaldo'nun 2022'deki transferi, SPL tarihinin en dikkat çekici imzası olarak öne çıkıyor. Özellikle de CR7'nin daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'e gitmeyi reddetmiş olması nedeniyle Al-Nassr adeta rüya gibiydi. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunu bütünüyle dönüştürdü ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Saudi Pro League'e katılmasının önünü açtı.
Mevcut Saudi Pro League ekiplerinden dördünün Riyad merkezli olmasıyla birlikte (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh), Suudi başkentine yapılan spor odaklı bir seyahat çoğu zaman tatil sırasında bir Pro League maçını da programa eklemek anlamına geliyor. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi isimlerin Al-Hilal ve Al-Nassr forması giymiş ya da hâlâ giyiyor olması, bu kulüpler sahaya çıktığında bilet talebinin neden yüksek olduğunu açıklıyor.
Geçmişte Suudi futboluna Riyad kulüpleri damga vurmuş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinden Al Ittihad yıllar boyunca buna güçlü şekilde karşılık verdi ve hem ülkedeki hem de Asya genelindeki en büyük futbol kulüplerinden biri oldu. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Moussa Diaby ve Fabinho'yu içeren yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olduklarında, onları canlı izlemeyi çok ister.
2026/27 sezonu, Suudi futbolunun geneli açısından da ekstra önem taşıyor; çünkü lig, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmasına olanak sağlamak için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar sezon ortasında uzatılmış bir ara verecek.