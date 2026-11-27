Suudi Pro Lig sözcüsü Omar Batterjee, Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Joao Felix'in sözleşme uzatma krizine ilişkin ligin tutumunu açıkladı. Başkent ekibi oyuncuyu önümüzdeki yıllarda da kadrosunda tutmak isterken, anlaşmanın tamamlanmasını engelleyebilecek mali zorluklar gündemde.

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Al Nassr, takımın en etkili isimlerinden biri haline gelen Felix'in sözleşmesini yenilemeyi öncelikleri arasına aldı. Ancak kulübün aktif finansal denetim altında bulunması, sözleşme uzatması için gereken mali yükümlülükleri karşılayıp karşılayamayacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Thmanyah kanalında yayımlanan "Al-Manassa" programına konuk olan Turki Al-Ajma, Pro Lig yönetiminin oyuncunun sözleşme yenilemesi önündeki engelleri aşması için Al Nassr'a yardım edip edemeyeceğini sordu. Al-Ajma, Felix çapında bir yıldızı elde tutmanın takıma yalnızca teknik bir kazanç sağlamadığını, aynı zamanda Roshn Ligi'ne pazarlama açısından da değer kattığını vurguladı.

Lig yardım teklif ediyor, ancak mali müdahale yok

Batterjee ise ligin kulüplere her türlü desteği sağladığını, Al Nassr ile oturup mali durumunu görüşmeye ve kulübün zor duruma düşmesini önleyecek düzeltici planlar hazırlamaya hazır olduğunu belirtti. Bununla birlikte bu desteğin, ligin kulübün mevcut ya da gelecekteki mali yükümlülüklerine müdahale edeceği veya bu konularda kulüp adına karar alacağı anlamına gelmediğini açıkladı.

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Lig sözcüsü, finansal denetimin kulüplere maddi destek sağlayan bir merci olmadığının altını çizdi. Batterjee, Al Nassr'ın oyuncu transfer programındaki payını gözden geçirebileceğini, kullanabileceği tutarları ve bütçesini ne ölçüde tükettiğini değerlendirebileceğini, ayrıca durumunu düzeltmek için yararlanabileceği seçenekleri ve mekanizmaları inceleyebileceğini söyledi.

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Joao Felix nedeniyle Al Nassr'a istisna yok

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı elde tutmasına yardımcı olacak istisnai çözümler bulunup bulunamayacağı sorusuna ise Batterjee, finansal denetim kriterlerinin hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm kulüplere uygulandığını ve oyuncu transfer programı paylarının da aynı kurallara tabi olduğunu, her kulübün kendisi için belirlenen bütçeye uyması gerektiğini vurguladı.

Batterjee, her türlü mali aşımın kulüpler arasında adaleti gözetecek şekilde ortak kurallar çerçevesinde ele alındığını da ekledi. Bu da oyuncunun teknik ya da pazarlama değerinin, sözleşme yenileme sürecinde Al Nassr'a farklı bir muamele sağlamayacağı anlamına geliyor.

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Felix, 2025 yazında İngiliz ekibi Chelsea'den iki yıllık sözleşmeyle Al Nassr'a katılmıştı. Transfermarkt verilerine göre oyuncu, tüm kulvarlarda takımın formasıyla 63 maça çıktı, bu maçlarda 34 gol atıp 30 asist yaptı ve toplamda 64 gole doğrudan katkı sağladı. Bu rakamlar, geleceğini çevreleyen mali karmaşaya rağmen kulübün neden oyuncuyu tutmakta ısrar ettiğini açıklıyor.