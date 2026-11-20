Real Madrid'in eski golcüsü Fransız Karim Benzema, Olympique Lyon'a dönmeye yaklaştı. Taraflar, profesyonel kariyerine bu Fransız kulübünde başlayan oyuncunun geri dönüşü için müzakerelere başladı.

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Bu gelişme, 39 yaşına yaklaşmasına rağmen futbolu bırakma kararını henüz vermeyen ve kramponlarını asmadan önce son bir macera yaşamak isteyen 2022 Ballon d'Or sahibinin kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geliyor.

Fransız basınından Football.fr, Benzema ile Olympique Lyon yetkilileri arasında gerçek anlamda müzakerelerin sürdüğünü ve bunun Fransız golcünün önümüzdeki dönemde geri dönüşünün önünü açabileceğini duyurdu. Oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlar, perşembe akşamı sosyal medya hesaplarından Fransız ekibinin formasıyla profesyonel kariyerinin ilk yıllarına ait bir fotoğraf paylaşmasının ardından yeniden alevlendi. Bu paylaşım, Fransız sahalarından uzun yıllar uzak kalan Benzema'nın eski kulübünün formasını yeniden giyme ihtimalini tekrar gündeme taşıdı.

Benzema'nın Lyon'a dönüşü aslında yeni bir fikir değil. Geçen yaz aracılar, transferin gerçekleşme ihtimalini yoklamak amacıyla Matthieu Louis-Jean ile temasa geçmiş ancak bu görüşmeler nihai bir anlaşmayla sonuçlanmamıştı. Şimdi ise haberler yeniden gündeme gelirken fikrin daha ciddi müzakerelere dönüştürülmesi yönünde bir istek olduğuna dair işaretler bulunuyor. Üstelik Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçen ağustostan bu yana serbest oyuncu durumunda olan Benzema, kariyerini sürdürebileceği uygun bir adres arayışını sürdürüyor.

Benzema, kadrosunu vuran sakatlıklar nedeniyle hücumda sıkıntı yaşayan Olympique Lyon için cazip bir seçenek. Başta Luis Obinda ve Pavel Šulc'un yokluğu olmak üzere yaşanan sakatlıklar, teknik heyetin ön bölgedeki alternatiflerini daralttı ve kulübü sezonun ikinci yarısında gol gücünü artırma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktı.

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Bu durum, Fransız golcüye Real Madrid'e transfer olmadan önce kariyerinin başladığı ve profesyonelliğe adım attığı kulübe dönme fırsatı sunabilir.

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Ancak Benzema'nın Avrupa sahalarına dönüşü hâlâ Suudi Arabistan ile önemli bir sözleşme meselesinin çözülmesine bağlı. Haberlere göre oyuncu, geçen yaz Al Hilal'den ayrılmasına rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi'ne bir elçilik sözleşmesiyle bağlı bulunuyor ve bu sözleşme kapsamında ülkeyle bağını sürdürmesi karşılığında yüksek bir ücret alıyor. Bu da oyuncunun futbol kariyerinde yeni bir döneme geçmeden önce söz konusu anlaşmayla ilgili tavrını netleştirmesini zorunlu kılıyor.

Fransız gazetesine göre Benzema'nın avukatları ve temsilcileri, oyuncunun mevcut yükümlülüklerinden kurtulup Avrupa'daki rekabete geri dönmeyi kabul edebilmesi için elçilik sözleşmesini sonlandırma ve buna bağlı maddi avantajlardan vazgeçme seçeneğini değerlendiriyor.

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Beklentiler, bu konuda yakın zamanda olumlu bir sonuca ulaşılabileceği ve anlaşmanın en geç önümüzdeki hafta kesin olarak sona erdirilebileceği yönünde. Böyle bir gelişme, Lyon ile müzakerelerin hızlanmasının önünü açabilir.

Benzema'nın Olympique Lyon'a dönüşü, bu sözleşme adımının netleşmesinin yanı sıra oyuncu ile Fransız kulübü arasında sportif projenin ayrıntıları konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasına bağlı. Ancak kesin olan şu ki Real Madrid'de büyük bir tarih yazan, en önemli bireysel ve takım kupalarını kazanan Benzema'nın adı, onu kariyerinin başladığı formayla yeniden görmeyi hayal eden eski takımının taraftarlarının gündemine güçlü bir şekilde geri döndü. Kariyerini başladığı yerde noktalama ihtimali de şu an masadaki en dikkat çekici senaryolardan biri haline geldi.