Suudi milli takımıyla ilgili söylentiler sürerken... Al-Ittihad, Saad Al-Shehri'nin geleceği hakkında karar verdi

Al-Ittifaq kulübü, Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın ardından 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan milli takımının başına geçeceği yönündeki haberler üzerine, teknik direktörü Saad Al-Shehri'nin gelecek sezonki geleceğine ilişkin bir karar aldı.

Bazı basın haberleri, Suudi Futbol Federasyonu'nun Renard'ın yerine önümüzdeki dönemde A Milli Takım'ı yönetmesi için Saad Al-Shehri ile temasa geçtiğini ortaya koymuştu, ancak menajeri Rafi Al-Shehrani bu iddiaları yalanladı.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Al-Ittifaq kulübünün, Saad Al-Shehri'nin teknik direktörlük sözleşmesinin yenilenmesi konusunu, son dönemde takımla yaptığı çalışmanın değerlendirilmesi amacıyla mevcut sezonun sonuna kadar askıya almaya karar verdiğini yazdı.

Suudi teknik direktör, Ocak 2025'te İngiliz Stephen Gerrard'ın ardından Al-Ittifaq'ın başına geçmişti. Gerrard yönetiminde 44 maçta 20 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etmişti.

Gazete, Doğu kulübü içinde Saad Al-Shehri'yi önümüzdeki sezon takımın teknik direktörü olarak görevde tutma niyetinde olduklarını açıkladı.

Saad Al-Shehri ise önümüzdeki sezon için hazırlıklara başladı. Teknik komiteyle bir toplantı düzenleyerek takımın ihtiyaçları, sözleşmeleri yenilenecek oyuncular ve takımdan ayrılacak oyuncular gibi birçok konuyu görüştü.

Tüm bu adımlar, önümüzdeki dönemde Suudi milli takımının başına geçip geçmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek, özellikle de menajeri Rafi Al-Shahrani, resmi bir teklif geldiğinde bu görevi kabul etmekten çekinmeyeceğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere Al-Ittihad, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 39 puanla yedinci sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Al-Ittihad'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.