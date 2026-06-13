Suudi milli takımının taraftarları, Uruguay maçı öncesinde dikkatleri üzerine çekiyor... Ne oldu?

ABD'nin Miami kentinde, Suudi milli takımının taraftarları tarafından dikkat çekici bir kalabalık oluştu. Taraftarlar, turnuvanın 8. grubunun ilk turunda önümüzdeki Salı sabahı oynanacak olan Uruguay maçı öncesinde olağanüstü bir atmosfer yarattı.

Suudi Haber Kanalı muhabirine göre, son saatlerde Suudi taraftarların sayısı belirgin bir şekilde arttı. Çok sayıda taraftar, Miami'deki “Yeşiller”in konaklama yerinin çevresine akın etti. Bu manzara, takımın bu uluslararası turnuvada hem ABD’deki Arap topluluklarından hem de farklı eyaletlerden özel olarak gelen taraftarlardan ne kadar büyük destek gördüğünü yansıtıyor.

Teknik açıdan ise Suudi milli takımı, beklenen maç için hazırlık programına devam etti. Teknik ekip, taktik ve fiziksel yönlere büyük önem vererek bugün Austin'de kapalı antrenmanlarını tamamladı. Heyet, grup aşamasındaki ilk maça hazırlıkların son adımı olarak akşam saatlerinde Miami'ye doğru yola çıktı.

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Sekizinci grup, turnuvanın en güçlü gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Suudi Arabistan milli takımının yanı sıra Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nı da barındıran grup, eleme turlarına yükselme biletleri için rekabeti son derece zorlu hale getiriyor ve "Yeşiller"i en yüksek düzeyde konsantrasyon ve disiplin gerektiren erken bir sınava tabi tutuyor.

Suudi milli takımı, turnuvanın en güçlü gruplarından birinde "Yeşiller"in ilk maçını heyecanla bekleyen Arap spor camiası karşısında, ABD'de kendilerine eşlik eden yüksek moral ve dikkat çekici taraftar desteğinden yararlanarak, turnuvaya olumlu bir başlangıç yapma hedefiyle maça giriyor.

Maçın, özellikle Miami tribünlerinde artan Suudi seyirci varlığıyla birlikte, benzersiz bir seyirci atmosferine sahne olması bekleniyor. Bu durum, büyük turnuvalarda tarihi bir deneyime sahip Uruguay gibi bir takıma karşı oynayan oyunculara önemli bir moral desteği sağlayacak.