Suudi milli takım oyuncusu, Dünya Kupası'nın ardından Avrupa'da bir rekabeti alevlendirdi

Taraftarlar, Suudi Arabistan’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımını eleştirmekle meşgulken, tüm bu gürültünün uzağında sessizce dikkatleri üzerine çeken tek bir isim vardı: Abdülilah El-Amri.

Suudi milli takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya’ya yenilerek 2 puanla 8. grubun sonuncusu olarak grup aşamasından elenmiş olsa da, Abdülilah Al-Omari, taraftarlar ve yorumcular tarafından övgü toplayan en öne çıkan isimlerden biriydi.

Medya mensubu Khaled Al-Shneef’in “Dorina Geer” programında açıkladığına göre, Al-Nassr’ın savunma oyuncusu, turnuvadaki performansının ardından iki Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.

El-Şenif, Fransız kulübü Monaco ve Portekiz kulübü Braga’nın oyuncuyu yakından takip ettiğini ve her iki kulübün de mevcut yaz transfer döneminde onu kadrolarına katma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.

Şneif, görüşmelerin henüz resmi teklif aşamasına gelmediğini, ancak sıradan takip aşamasını aştığını belirtti; oyuncunun durumu ve Al-Nassr ile müzakere olasılığı hakkında doğrudan sorular sorulmaya başlandığını ekledi.

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El-Şenif, müzakerelerin resmi tekliflere dönüşmesi durumunda transfer için beklenen bedelin çok yüksek olmayabileceğini vurguladı; bu durum, önümüzdeki haftalarda gelişmeler devam ederse taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırabilir.

Al-Nassr, oyuncunun geleceği konusunda nihai kararını vermeden önce ilgilenen kulüplerden herhangi bir resmi adım bekliyor; özellikle de Al-Omari, takımın savunma hattının önemli isimlerinden biri olduğu için.

İronik olan ise, Avrupa’dan gelen ilginin Suudi milli takımının zorlu bir turnuva geçirdiği bir dönemde ortaya çıkmasıdır; ancak Al-Omari, seviyesini korumayı başardı ve turnuvaya katılan en güçlü milli takımların birçoğu karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Monaco ve Braga’nın ilgisiyle ilgili söylentiler sürerken, şu soru cevapsız kalıyor: Dünya Kupası, Abdülilah El-Omari için Avrupa futboluna açılan bir kapı mı olacak, yoksa yeni sezonda “El-Alamy” ile yoluna devam mı edecek?