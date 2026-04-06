Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League
Suudi medya mensubu: Yusuf El-Nusiri transferi, federasyon içindeki kaosu gösteriyor!

Al Ittihad
Fas
Faslı yıldıza yönelik yeni bir saldırı

Cidde Ittihadı'nın forveti Faslı Yusuf El-Nusiri, son kış transfer döneminde kulüple sözleşme imzaladığından bu yana "Al-Amid"deki performansındaki düşüş nedeniyle yeni bir medya saldırısına maruz kaldı.

Al-Ittihad, Fransız Karim Benzema'nın Al-Hilal'a transferini telafi etmek için El-Nusiri ile sözleşme imzalamıştı. Bu transfer, Ngolo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi ve El-Nusiri'nin "Al-Amid"e gelmesini öngören bir takas anlaşmasının parçasıydı.

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri, "Al-Arabiya FM" programında yaptığı açıklamada, "Yusuf El-Nusiri transferi, El-Ittihad'daki yönetimsel karışıklığı gösteriyor, çünkü oyuncu takımın oyun tarzına uygun değil" dedi.

"Nusairi teknik bir oyuncu değil, ancak kafa vuruşlarında başarılı. Al-Ittihad, geçen sezonun aksine bu silaha güvenmiyor. Transferin başından itibaren planlaması kötüydü" diye ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut oyun sistemine hizmet edecek araçlar belirlenmeliydi, ancak El-Nusairi'nin varlığı Al-Ittihad'a bir katkı sağlamıyor ve dolayısıyla takımın gol ortalaması düştü, oyuncu açıkça faydasız hale geldi."

El-Bakiri, Al-Ittihad'ın Benzema'nın ayrılışını telafi etmek için El-Nusiri'yi kadroya kattığını vurgulayarak, "Al-Ittihad ikinci yarıya forvetsiz girecekti ve Faslı yıldız elindeki tek seçenekti, bu yüzden onu transfer etmeye karar verdi" dedi.

Yusuf El-Nusiri'nin önümüzdeki yaz Al-Ittihad'dan ayrılacağına dair basın haberleri çıkmış, ancak bu haberler "Koora"ya yapılan özel açıklamalarla yalanlanmıştı.

