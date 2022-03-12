Suudi Medya'nın Chelsea'yi satın alma teklifi, Stamford Bridge'i yeniden geliştirme ve Antonio Rudiger ve Cesar Azpilicueta gibi önemli oyuncuların sözleşmelerini yenileme planlarını içeriyor.

Şirket, sadece erkek takımının kupalar için rekabet etmeye devam etmesini sağlamakla ilgilenmiyor.

Suudi Medya, ayrıca Londra kulübünün Cobham Eğitim Merkezi'ndeki akademisine ve kadın takımına büyük yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Suudi Medya teklifinin arkasında kim var?

İhaleye öncülük eden kişi, Suudi Medya'yı yöneten ve babası Abdulelah AlKhereiji tarafından kurulan ana şirket Engineer Holding Group'un CEO'su olan Mohamed Alkhereiji.

Alkhereiji, Cass Business School'da okudu ve üç yılını Deutsche Bank'ta geçirdi.

2017'de Chelsea'nin Arsenal'i 3-1 yendiği maçtaydı. Eden Hazard'ın kendi yarı sahasından topu alıp Arsenal filelerini havalandırdığı ünlü karşılaşma.

Getty Images/Mohamed Alkhereiji

Tesadüfen; Abramovich, Kasım ayında Manchester United ile 1-1 berabere kalınan maçta Stamford Bridge'de en son göründüğünde de oradaydı.

Alkhereiji ve çocukları Chelsea taraftarı, bu yüzden kulübü almaya çok hevesli.

Bununla birlikte, öncelikle Mrsool Park'ta yeni, son teknoloji bir stadyum inşa eden Suudi Arabistanlı Al Nassr'ı destekliyor.

Suudi Medya, Al Nassr'da yer almanın yanı sıra Chelsea'nin geçen ay Dünya Kulüpler Kupası'nda karşı karşıya geldiği Al Hilal ile de birlikte çalışıyor.

Suudi Medya ne kadar zengin?

Suudi Medya Orta Doğu'daki en büyük medya grubudur ve ayrıca reklamcılık, konaklama, bankacılık sektörü ve sporla ilgilenmektedir.

Şirket, yılda 1 milyar doları aşarak İngiliz futbolunda güçlü bir oyuncu olma potansiyeline sahip.

Bununla birlikte, Suudi Medya'nın devralma teklifinin Suudi Arabistan'dan çeşitli diğer özel destekçilerden oluşan bir konsorsiyum tarafından ortak finanse edileceğini belirtmekte fayda var.

Suudi Arabistan'ın teklifi engellenir mi?

Chelsea, "politik olarak hassas" kurumları kulüp için teklif vermekten caydırdı, ancak Suudi Medyası bu kategoriye girdiğine inanmıyor.

Şu anda Kamu Yatırım Fonu (Manchester City veya Paris Saint-Germain) aracılığıyla Suudi Arabistan devletine ait olan Newcastle United'ın aksine, Saudi Media, belirli bir hükümdar veya hükümetle doğrudan bağlantısı olmayan tamamen özel bir kuruluştur.

Suudi Arabistan'ın özellikle kadın hakları konusundaki sicili, birçok sivil hak grubu için endişe kaynağı olmakla birlikte, SMC çok sayıda kadını istihdam ediyor. Ayrıca ülke, kadınların işgücündeki payının yüzde 33,2'ye yükselmesiyle sonuçlanan reformlar yaptı.

Mevcut haliyle, geçmişte çok daha tartışmalı devralmaları kabul etmiş olan Premier Lig'in Chelsea'nin Suudi Medya'ya satışını engellemek için çok az nedeni var.

Suudi Medya'nın Chelsea için planları neler?

1,5 milyar sterline (2 milyar dolar) mal olabilecek Chelsea'yi yeniden inşa etme konusundaki büyük zorluğun üstesinden gelmeye hazırlar.

Futbol stadyumları ve altyapı inşa etme konusundaki önceki deneyimleri, tekliflerinin önemli bir avantajı olarak lanse ediliyor. Pazarlama ve reklamcılıktaki mevcut bağlantıları da böylesine iddialı bir yeniden geliştirme projesinde yer alan maliyetlerin karşılanmasına yardımcı olma açısından önemli bir varlık olarak görülüyor.

Gerçekten de, en kazançlı sponsorları kulübe çekebileceklerine inanılıyor. Bu önemli çünkü Chelsea; Premier Lig'deki rakipleri Manchester United, Manchester City ve Liverpool'un ticari çekilişine uyum sağlamakta uzun süredir zorlanıyor.

Chelsea'nin ana forma sponsoru telekom şirketi Three ile anlaşması askıya alındı, ancak Suudi Medya, Maviler için daha büyük ve daha iyi bir anlaşma sağlayabileceklerinden emin.

Grup ayrıca, Orta Doğu nüfusunun yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğu göz önüne alındığında, sahipliğinin ve geniş medya kuruluşlarının kulübün taraftar kitlesini genişletmek açısından son derece faydalı olacağına inanıyor.

Suudi Medya, aslında Chelsea'ye kullanılmayan bir pazara çok daha fazla erişim sağlayacağını düşünüyor.

Teklifleri başarılı olursa, bölgede akademiler kuracak ve sporun nasıl algılandığına dair algıları değiştirmek için kadın takımını kullanacaklar.

Abramovich, Chelsea'yi ne zaman devredecek?

İngiltere Hükümeti, New York yatırım bankası Raine Group'un, kulübü satmak için Roman Abramovich tarafından görevlendirmesiyle birlikte ihale sürecini başlattı.

Abramoviç'e malvarlığının dondurulması da dahil olmak üzere uygulanan yaptırımların neden olduğu gecikmelerin ardından satış için son tarih 18 Mart'a uzatıldı.

İngiliz milyarder Nick Candy ve başında Hansjorg Wyss ve Todd Boehly'nin bulunduğu bir grup Chelsea'yi satın almak isteyenler arasında yer alıyor.

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