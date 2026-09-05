Suudi Ligi uzaktan baskı yapıyor: Arap yıldız, Barcelona öncesi Feyenoord'da kriz çıkardı

Cezayirli Anis Hadj Moussa'nın Feyenoord'daki krizi tırmandı. Forvet oyuncusu, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi'ndeki bir kulüpten büyük bir mali teklif almasının ardından buraya gitmekte ısrar ederken, NEC Nijmegen maçında forma giymedi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Suudi kulübü, 24 yaşındaki Hadj Moussa'nın hizmetlerini almak için teklifini 37 milyon euroya yükseltti. Japon Ayase Ueda'nın Lille'e transfer olmasından bu yana Feyenoord'un hücum hattının en dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen oyuncunun şu anda aldığı maaş ile Suudi Arabistan'da kendisini bekleyen maaş arasındaki fark, transferde ısrar etmesinin başlıca etkeni gibi görünüyor.

Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Nijmegen maçı öncesinde krizin şiddetini azaltmaya çalışmış ve oyuncunun ayrılma isteği göstermediğini vurgulamıştı. Ancak oyuncunun maçtaki yokluğu konuyu yeniden güçlü bir şekilde gündeme taşıdı ve forvetin geleceğinin kulüp içinde bir anlaşmazlık konusu haline geldiğini teyit etti.

Verilere göre Van Bronckhorst, maçtan saatler önce Hadj Moussa ile konuştu ve oyuncunun tutumunda ısrar ederek transferini tamamlamak için Suudi Arabistan'a gitme isteğini sürdürmesinin ardından kendisine maçta oynamasını istemediğini bildirdi.

Özellikle Suudi Arabistan Ligi'nde kendisini bekleyen mali teklif ile Feyenoord'da aldığı ücret arasındaki büyük farkın gölgesinde, oyuncunun tutumunda ailevi baskıların rol oynadığı düşünülüyor. Ancak Hollanda kulübü, oyuncunun hizmetlerinden kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor.

Suudi teklifinin 37 milyon euroya ulaşmasına rağmen Feyenoord, oyuncunun ayrılığına onay vermeden önce daha yüksek bir mali bedel almakta ısrar ediyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde krizin açık kalması tehlikesini beraberinde getiriyor.

Anlaşmazlığın sürmesiyle birlikte Hadj Moussa'nın, Barcelona karşısında oynanacak beklenen maçta Feyenoord ile sahaya çıkması olası görünmüyor. Suudi Arabistan'daki yaz transfer döneminin devam etmesi ise oyuncuya ve Suudi kulübüne transferi sonuçlandırmak için daha fazla zaman tanıyor. Cezayirli forvetin Hollanda ekibiyle geleceği konusunda ise belirsizlik hâkim.