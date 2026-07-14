Suudi Ligi transfer piyasasında kriz… İşlemlerin yavaşlığı transferleri aksatıyor ve kulüplerde endişe yaratıyor

Suudi Lig’deki yaz transfer piyasası, son günlerde tartışmalara sahne oldu; zira birçok kulüp, seçkin oyuncuları transfer etme programı kapsamındaki onay işlemlerinin yavaşlığı nedeniyle bazı transferlerin aksadığını dile getirdi, Suudi Profesyonel Futbol Ligi Birliği ise, şartları karşılayan tüm başvuruların onaylanmış prosedürlere göre işleme alındığını ve gecikmelerin kulüpler tarafından sunulan dosyaların eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Suudi Roshen Ligi’ndeki bazı kulüplerdeki kaynaklar, “El Şark El Awsat” gazetesine yaptıkları açıklamalarda, seçkin oyuncuları çekme programı kapsamında onayların verilmesinde gecikmeler olduğunu ortaya koydu; bu durum, Spor Bakanlığı’na bağlı kulüplerin bir dizi transferinin bozulmasına neden oldu.

Transfer programı için onaylanan yönetişim mekanizmasına göre, programdan onay almak, program aracılığıyla finanse edilen herhangi bir transferin tamamlanması için temel bir şarttır; zira beş üyeden oluşan Transfer Komitesi, resmi olarak incelenip onaylanmadan önce hiçbir sözleşmenin imzalanmasına izin vermemektedir.

Kulüpler içinden gazeteye konuşan birçok kaynak, başvuruların incelenmesindeki gecikmenin, işlemlerin tamamlanmasını beklemek istemeyen ve bekleme süresi boyunca başka kulüplerle sözleşme imzalamayı tercih eden bir dizi oyuncunun kaybedilmesine yol açtığını doğruladı.

Ayrıca, kulüplerin ilgili tüm taraflarla anlaşmaya varmış olmalarına rağmen, programın onayı alınması dışında geriye bir şey kalmamasına rağmen, Transfer Komitesi nezdinde hâlâ askıda olan birçok transferin bulunduğu belirtildi; gecikmenin devam etmesi halinde bu transferlerin suya düşeceğine dair endişeler giderek artıyor.

Al-Sharq Al-Awsat kaynaklarına göre, Transfer Komitesi sadece belgeleri incelemekle kalmıyor, aynı zamanda her transferin mali maliyetini de titizlikle inceliyor. Kulüplere, oyuncu veya kulübüyle transfer bedeli ya da maaş konusunda anlaşmaya varılmasıyla hemen yeşil ışık yakılmıyor; bunun yerine, öncelikle transfer bedeli ve yıllık maaş açısından transferin piyasa değeri değerlendiriliyor.

Kulübün belirlediği değer, komitenin değerlendirmesinden düşükse, onay hemen verilir; Ancak anlaşma bedeli komitenin değerlendirmesini aşarsa, kulübün iki seçeneği vardır: Ya farkı kendi bütçesinden ya da diğer finansman kaynaklarından karşılamak zorundadır; transfer programı kapsamında kendisine ayrılan bütçeden karşılamamalıdır, programdaki mali ödeneğinde fazlalık olsa bile.

Buna karşılık, kulüplerin başvurularının incelenmesindeki gecikme iddialarına ilişkin Al-Sharq Al-Awsat gazetesinin sorusuna yanıt olarak, Suudi Profesyonel Futbol Ligi Birliği, tüm şartları karşılayan başvuruların işlenmesinde program ekibi tarafında herhangi bir gecikme olmadığını teyit etti.

Birlik, bir kulübün transfer işleminin onaylanması için başvuruda bulunmasının, bunun mutlaka onaylanacağı anlamına gelmediğini açıkladı; zira tüm başvurular, kulüp tarafından sunulan mali ve sözleşmeye ilişkin belgeler ile bilgilere dayalı olarak titiz bir incelemeye tabi tutulmaktadır.

Lig, onaylanan prosedürlerin tüm kulüpler tarafından bilindiğini ve açık olduğunu, gerekliliklerin yerine getirilmesi ve gerekli belgelerin sunulması sorumluluğunun kulüplere ait olduğunu ekleyerek, gerekli şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya aksaklığın sorumluluğunun programa yüklenemeyeceğini vurguladı.

Dernek ayrıca, mevcut yaz transfer dönemi boyunca Roshen Ligi’ndeki kulüplerin çoğunun faaliyetlerinin normal bir şekilde ve herhangi bir aksaklık olmadan ilerlediğine işaret ederek, bunun tüm yasal gereklilikleri karşılayan kulüpler için prosedürlerin bir engel teşkil etmediğini teyit ettiğini belirtti.

Birlik, bu düzenlemelerin kulüpleri korumak ve sözleşme kararlarının sağlamlığını garanti altına almak amacıyla getirildiğini vurguladı. Daha önceki deneyimler, kulüplerin düşüncesizce mali taahhütlere girmesini önleyecek daha net mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştu; bu da mali sürdürülebilirliği güçlendirirken tüm kulüpler arasında adalet ve şeffaflığı sağlıyor.

Bu bağlamda, Al-Sharq Al-Awsat gazetesi, Suudi Profesyonel Futbol Ligi Birliği CEO’sunun danışmanı İspanyol Jesús Arroyo’nun, Suudi Profesyonel Futbol Ligi Birliği’nden ayrılan Michael Aminalo’nun yerine, seçkin oyuncuları transfer etme programının yönetimini üstlendiğini ortaya çıkardı.

Suudi Roshen Ligi kulüplerinin mevcut yaz transfer döneminde şu ana kadar 28 resmi transfer gerçekleştirdiği belirtilirken, yedi kulüp henüz herhangi bir yeni transferi açıklamadı. Bu kulüpler şunlardır: El-Nassr, El-Şabab, El-Ittifaq, Neom, El-Hazm, El-Fateh ve Abha.