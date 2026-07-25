Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, mevcut yaz transfer döneminde Bayern Münih'in Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı kadrosuna katmak için astronomik bir meblağ ayırdı.

Basında çıkan haberler, Al Hilal'in West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i transfer etmeyi başarmasının ardından, Luis Diaz'ı mevcut yaz transfer döneminde ilgilendiği isimlerin başına koyduğunu doğrulamıştı.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri, Liverpool'un mevcut sportif direktörü olan ve yaz transfer döneminin bitiminden sonra Al Hilal'i yönetecek olan Richard Hughes'un Luis Diaz ile yürütülen müzakereleri yöneten kişi olduğunu söyledi.

Tavolieri, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Al Hilal'in şu ana kadar Bayern Münih ile resmi müzakerelere girmediğini, çünkü Bayern kulübüyle görüşmelere başlamadan önce ilk olarak Kolombiyalı kanat oyuncusunu ikna etmek istediğini açıkladı.

Bunun için Al Hilal, eski Liverpool yıldızına onayını almak amacıyla yıllık 25 milyon euro değerinde bir maaş teklif edecek.

Oyuncunun onay vermesi durumunda Al Hilal, doğrudan Bayern Münih ile müzakerelere başlayacak ve transferin tamamlanmasına onay vermesi için kulübe 120 ila 150 milyon dolar arasında bir meblağ teklif edecek. Bu da Diaz'ı Suudi Ligi tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

Kolombiyalı kanat oyuncusu böylece, Al Hilal'in 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında transfer ettiği Brezilyalı Neymar da Silva'yı geride bırakacak. Bu rakam şu ana kadar kırılamamıştı.

Tavolieri, Al Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde transferler için 350 milyon dolara ulaşan devasa bir bütçe ayırdığını belirtti. Bu da Diaz transferinin, gerçekleşmesi halinde son transfer olmayabileceği anlamına geliyor.

Al Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde şu ana kadar 6 oyuncuyla anlaştığını belirtelim. Bunların en dikkat çekeni Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville olurken, listede ayrıca Mohammed Al Owais, Sabri Dhal, Abdullah Al Anzi, Mohammed Al Sarnukh ve Nawaf Al Habashi de yer alıyor.