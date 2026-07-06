Azteka Stadyumu’ndaki olağanüstü seyirci atmosferi eşliğinde, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Meksika ile İngiltere arasında oynanan maç, tarihi rekorlar ve bireysel başarılarla dolu olağanüstü bir geceye dönüştü.

Julian Quionnis, dikkat çekici performansını sürdürerek bir dizi rekor kırdı ve Dünya Kupası tarihindeki en büyük Meksika milli takım yıldızları arasında yerini sağlamlaştırdı; bu maçın kahramanı oldu. Öte yandan, kaleci Rangel’in gol yemeden geçirdiği muhteşem dakikalar serisi de bu maçta sona erdi.

Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımında forvet olarak forma giyen Julian Keniounis, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Azteca Stadyumu'nda İngiltere karşısında tarihe geçti.

Fransız "Stats Foot" ağı, Julian Quionnes'in Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını dörde yükselttiğini ve böylece efsaneler Javier Hernández ve Luis Hernández ile eşit olarak Meksika milli takımının turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu olduğunu bildirdi.

Kenyones'in parlak performansı bununla da kalmadı; "Squadka" istatistik ağı, dört gol atıp bir asist yapan Kenyones'in, tek bir Dünya Kupası turnuvasında beş veya daha fazla gole doğrudan katkı sağlayan tarihteki ilk Meksikalı oyuncu olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, istatistiklere odaklanan “Mr. Sheep” hesabı, kaleci Rangel’in 2026 Dünya Kupası’nda ilk golünü yediğini ve turnuvadaki ilk maçından bu yana 384 dakika boyunca kalesini gole kapatmayı başardığı olağanüstü serisinin sona erdiğini belirtti.

Bu rakamla Rangel, Dünya Kupası tarihinde ilk golünü yemeden önce en uzun süre dayanmış beşinci kaleci oldu. Sıralama şu şekilde: "518 dakika: Walter Zenga (1990), 443 dakika: Gordon Banks (1966), 401 dakika: Carlos (1986), 395 dakika: Emerson Liao (1974), 384 dakika: Rangel (2026)".