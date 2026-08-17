Al-Nassr ve Al-Riyadh kulüpleri, Suudi Roshn Ligi'ndeki merakla beklenen karşılaşmalarının Prens Faysal bin Fahd Spor Şehri Stadı'ndan "Al-Awwal Park" Stadı'na taşınması yönünde bir anlaşmaya vardı.

Suudi Arriyadiyah gazetesinegöre, Roshn Ligi'nin ikinci haftası kapsamında önümüzdeki cuma günü oynanması planlanan maç, Al-Nassr yönetiminin Al-Riyadh kulübüyle anlaşmasının ardından karşılaşmanın kendi sahasında oynanması için resmi bir talepte bulunmasıyla, Suudi Profesyonel Lig Birliği'nin onayını beklemeye başladı.

Gazete ayrıca, maçın taşınmasına onay verilmesinin ev sahipliği statüsünü etkilemeyeceğini, çünkü Al-Riyadh kulübünün ev sahibi olmayı sürdüreceğini ve işletme ile bakım masrafları düşüldükten sonra maç gelirlerini alacağını ekledi.

Al-Nassr, ilk haftanın ardından 3 puanla Suudi Roshn Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor; Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadsiah, Neom, Al-Hazm ve Al-Ahli'ye averajla üstünlük kuruyor.

Al-Riyadh karşılaşmasından önce Al-Nassr, salı akşamı Kutsal İki Caminin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turu kapsamında Al-Diriyah ile karşılaşacağı yeni bir sınava hazırlanıyor.