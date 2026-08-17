Nassr ve Riyad kulüpleri, Suudi Roshn Ligi'ndeki beklenen maçlarını Prens Faysal bin Fahd Spor Şehri Stadı'ndan "Al-Awwal Park" Stadı'na taşıma konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arriyadiyah gazetesinegöre, Roshn Ligi'nin ikinci haftası kapsamında gelecek cuma günü oynanması planlanan maç, Nassr yönetiminin Riyad kulübüyle anlaşmasının ardından karşılaşmanın kendi stadında oynanması için resmi bir başvuruda bulunmasıyla, Suudi Profesyonel Lig Birliği'nin onayını beklemeye başladı.

Gazete ayrıca, maçın taşınmasına onay verilmesinin ev sahipliği statüsünü etkilemeyeceğini, Riyad kulübünün saha sahibi olarak kalmaya devam edeceğini ve işletme ile bakım masrafları düşüldükten sonra maç gelirlerini alacağını ekledi.

Nassr, ilk haftanın ardından 3 puanla Suudi Roshn Ligi'nde lider durumda olup, averaj farkıyla Hilal, İttifak, Kadisiye, Neom, Hazm ve Ahli'nin önünde yer alıyor.

Nassr, Riyad maçından önce yeni bir sınava hazırlanıyor; Harameyn Emini Kupası'nın son 32 turu kapsamında salı akşamı Dariye ile karşılaşacak.