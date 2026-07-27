Suudi Ligi kulüpleri, yeni yabancı oyuncu talimatnamesine karşı harekete geçiyor

Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin başlamasına iki haftadan az bir süre kala, yabancı oyuncuların kayıt ve katılım yönetmeliğinde yapılan yeni değişikliklerin onaylanmasının ardından bir dizi kulüp ile lig birliği arasındaki anlaşmazlık tırmanıyor. Kulüpler, kararın teknik planlarını ve alt yaş kategorisi takımlarına yaptıkları yatırımları doğrudan etkileyeceğini ve yeni sezon başlamadan önce fırsat eşitliği ilkesini tehdit ettiğini düşünürken, tırmandırma ve kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etme yönünde toplu hamleler yürütülüyor.

Suudi Arabistan'da yayımlanan "Eş-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Roshn Profesyonel Ligi'ndeki bir dizi kulüp arasında, lig birliğinin yabancı oyuncuların kayıt ve katılım yönetmeliğinde yaptığı son değişikliklere karşı ortak bir tutum belirlemek amacıyla yoğun temaslar yaşandığını ortaya çıkardı.

Gazeteye göre kulüpler, yönetmeliğe itiraz etmek için resmi adımlar atmayı, üst bir mercie başvurarak kararın yürürlüğe girmeden önce yeniden gözden geçirilmesini talep etmeyi planlıyor. Kulüp yetkilileri arasında, değişikliklerin teknik planlarına ve alt yaş kategorisi takımlarındaki yabancı oyuncu yatırımlarına olumsuz yansıyacağı yönünde giderek artan bir kanaat bulunuyor.

Yeni değişiklikler neyi öngörüyor?

Yeni yönetmelik, ek genç oyuncular listesinin Suudi Arabistanlı oyunculardan oluşması gerektiğini, Suudi Arabistanlı olmamaları halinde ise Suudi Arabistan Krallığı doğumlu olmalarının şart koşulduğunu öngörüyor.

Bu pratikte, bu kategori dışındaki yabancı oyuncuların 21 yaş altı takım listesine kaydedilmesine izin verilmemesi ve lig müsabakalarında A takımla oynama hakkına sahip yalnızca 10 yabancı oyuncunun kaydedilmesiyle yetinilmesi anlamına geliyor.

Kulüpler: Karar tam bir mutabakat olmadan alındı

Kaynaklara göre bir dizi kulüp, yeni değişikliklerin kendileriyle nihai bir mutabakata varılmadan onaylandığını düşünüyor ve yönetmelik onaylanmadan önce kendilerine kesin olarak danışılmadığını vurguluyor.

Söz konusu kulüpler, yönetmeliğin çıkarılmasından önce yapılan çalıştayların görüş alışverişinde bulunmaya ve farklı önerileri tartışmaya yönelik olduğunu, bağlayıcı değişiklikleri onaylamayı amaçlamadığını belirtti; kulüp temsilcilerinden bir kısmının önerilere daha ilk sunuldukları andan itibaren çekince koyduğuna dikkat çekti.

Birlik yönetmeliği neden değiştirdi?

Kaynaklar, lig birliğinin bu adımı, önceki yönetmeliğin etrafından dolaşma olarak değerlendirdiği duruma kapıyı kapatmak amacıyla attığına işaret etti.

Geçtiğimiz sezonlarda bazı kulüpler, yabancı oyuncuları alt yaş kategorisi takımlarına veya 21 yaş altı takıma kaydediyor, ardından A takım oyuncularından birinin sakatlanması veya yokluğu durumunda bu oyunculardan yararlanıyor ve böylece maç kadrosunda 10 yabancı oyuncunun oynatılmasını koruyabiliyordu.

Birlik, bu uygulamanın genç Suudi Arabistanlı oyuncuların oynama fırsatlarını azalttığını düşünüyor ve bu durum kendisini yeni değişiklikleri devreye sokmaya yöneltti.

Teknik planlar ve rekabetin dürüstlüğü

Buna karşılık itiraz eden kulüpler, yeni yönetmeliğin, alt yaş kategorisi takımlarını geliştirmek amacıyla anlaşma yaptıkları yabancı oyunculardan teknik anlamda yararlanma kabiliyetlerini kısıtlayan ek sınırlamalar getirdiği görüşünde ısrar ediyor.

Ayrıca kararın, ligin başlamasına yalnızca yaklaşık iki hafta kala çıkarılmasının zamanlamasının, birçok kulübün önceki yönetmeliğe göre kurulmuş teknik ve transfer planlarına dayanması nedeniyle rekabetin dürüstlüğünü etkileyebileceğini, bunun da kararı uygulamaya konmadan önce gözden geçirilmeye muhtaç kıldığını düşünüyor.

Aynı bağlamda lig birliği, önümüzdeki iki gün içinde kulüplere, 21 yaş altı takıma kayıtlı yabancı oyuncuların oynatılmasına ilişkin ayrıntılı mekanizmayı sunacağını bildirdi.

Birlik ayrıca, bu oyuncuların Kutsal İki Mescidin Hizmetkârı Kupası ve Suudi Süper Kupası turnuvalarına katılım mekanizmasını da açıklayacak. Geçen sezonun yönetmeliği, maçta oynayan yabancı oyuncu sayısının 10'u geçmemesi şartıyla, ister A takıma ister 21 yaş altı takıma kayıtlı olsun herhangi bir yabancı oyuncunun oynamasına izin veriyordu.

Lig birliği içindeki güç dengelerinin değişmesi

Diğer kaynaklar "Eş-Şarku'l-Avsat" gazetesine, değişikliklere karşı çıkan bloğun, profesyonel lig kulüpleri içindeki güç dengelerinin son üç yılda kayda değer bir değişim yaşadığı görüşünde olduğunu açıkladı.

Kaynaklar, büyük kulüplerin aralarındaki koordinasyon düzeyinin gerilemesiyle birlikte, geçmişte olduğu gibi bazı düzenleyici kararları durdurmalarına veya değiştirmelerine imkân tanıyan eski nüfuza artık sahip olmadıklarını belirtti.

Buna karşılık, bir dizi başka kulüp arasında daha büyük bir koordinasyon öne çıktı; bu kulüpler lig birliği toplantılarında tutumlarında daha uyumlu hale geldi. Bu durum, geçtiğimiz dönemde yabancı oyuncuların kayıt ve katılım yönetmeliğine yapılan son değişiklikler de dahil olmak üzere bir dizi düzenleyici kararın geçirilmesine yansıdı.