Mısırlı yıldız Mohamed Salah, yaz transfer piyasasının en çok beklenen gelişmelerinden biri olarak gösterilen bir adımla, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını doğruladı.

"Kırmızılar"da sergilediği olağanüstü performansla kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biri haline gelmesine rağmen, Liverpool onun seviyesine ve etkisine yakın bir yedek bulma konusunda son derece zor bir görevle karşı karşıya.

Salah'ın bir sonraki durağı geniş ilgi odağı olmaya devam ediyor. "teamtalk" ağı, özellikle son haftalarda müzakerelerin ciddi bir şekilde ilerlemesi nedeniyle, "Mo" için Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'ne kazançlı bir sözleşmeyle transfer olmasının en olası seçenek olmaya devam ettiğini belirtti.Mevcut bilgilere göre, oyuncuya olan ilgi Suudi kulüplerle sınırlı değil; İtalya ve Almanya'dan kulüpler de durumu yakından takip ediyor, ayrıca ABD liginden kulüpler de onu kadrolarına katmak için son bir girişimde bulunabilir.

Ağ, Suudi yetkililerin geçen yıldan beri hazırlıkları süren anlaşmanın yapılandırılmasına devam ettiklerini belirtti.

Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme de ortaya çıktı: Salah'ın menajeri, Suudi Lig'de istediği kulübü seçme özgürlüğü tanınacağına dair bir bildirim aldı, ancak şu anda Cidde Birliği, Mısırlı yıldızla sözleşme imzalamaya en yakın kulüp olarak görülüyor.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Salah'ın, dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri, hatta belki de en yüksek maaşlı oyuncu olması bekleniyor.

Suudi Arabistan Ligi yetkilileri, anlaşmayı tamamlayıp Salah'ı ligin en önde gelen uluslararası yıldızı haline getirebileceklerine büyük güven duyuyorlar, özellikle de Salah şu anda dünyanın en önde gelen Müslüman futbolcusu olarak kabul ediliyor.