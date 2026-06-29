Suudi kulübü Al-Hazm, Mısırlı Al-Ahly’nin yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti

Suudi Al-Hazm kulübü yönetimi, yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirme çabaları çerçevesinde, mevcut yaz transfer döneminde Mısırlı Al-Ahly takımının orta saha oyuncusu Tunuslu Muhammed Ali bin Ramazan ile sözleşme imzalamak için girişimlere başladı.

Bu görüşmeler, kadrosunu deneyim ve teknik kaliteye sahip, sahada farklı pozisyonlarda fark yaratabilecek oyuncularla güçlendirmek isteyen Tunuslu teknik direktör Celal El-Kadri’nin doğrudan teknik tavsiyesi üzerine gerçekleşiyor.

Aynı bağlamda, Suudi Arabistan’ın “El Şerk El Awsat” gazetesi, El Hazm yönetiminin Tunus milli sol bek Muhammed Amin Ben Hamida ile gelecek sezondan itibaren takımda forma giymesi için nihai bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

30 yaşındaki Ben Hamida, olağanüstü teknik ve fiziksel yeteneklerin yanı sıra, birden fazla pozisyonda oynayabilmesini sağlayan taktiksel esnekliğe de sahip. Sol bek pozisyonunda başarılı olan oyuncu, aynı zamanda stoper veya defansif orta saha rolünde de görev alabiliyor. Bu da, Celal Kadri liderliğindeki teknik ekibe yeni sezonun müsabakalarında ek seçenekler ve çeşitli çözümler sunuyor.

Ben Hamida, Tunuslu Taraji Akademisi’nin en önde gelen mezunlarından biri olarak kabul ediliyor; kulübün çeşitli yaş kategorilerinde yetişerek A takımına kadar yükseldi. Kariyeri boyunca, Taraji’ye dönmeden önce Olympique de Beja ve Mustakbal Slimane takımlarında iki başarılı kiralık dönem geçirdi.

Uluslararası alanda ise Ben Hamida, Tunus milli takımında büyük bir deneyime sahip ve “Kartaca Kartalları”nın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. En son dikkat çeken başarısı ise 2026 Dünya Kupası finallerinde ilk 11’de yer almasıydı.