Tüm göstergeler, Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu Ousmane Dembele'nin sözleşmesini önümüzdeki günlerde yenileyeceğine işaret ediyor.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi Dembele, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini 2030 yazına kadar yenileyecek.

29 yaşındaki Ousmane Dembele'nin mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar sürüyor. Fransız oyuncu, 2023 yazında Barcelona'dan Fransız ekibine katılmıştı.

Dün Pazar günü Canal+ kanalının duyurduğu üzere, Dembele, Paris Saint-Germain yönetimiyle bir anlaşmaya vardı.

Fransız oyuncu, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan kulüplerinden ilgi görmüştü ancak kariyerine teknik direktör Luis Enrique yönetiminde devam edecek.

Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Fransız oyuncu, mümkün olan en iyi hazır bulunuşluğa yeniden ulaşmak ve en iyi koşullarda geri dönmek amacıyla bir dinlenme dönemi geçirdi.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz