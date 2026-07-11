Suudi ilgisine rağmen… Onahi’yi İspanya’dan kapmak için heyecan verici bir teklif

Avrupa kulüpleri, 2026 Dünya Kupası finallerinde “Atlas Aslanları” ile sergilediği olağanüstü performansın ardından, İspanyol Girona takımının orta saha oyuncusu Faslı yıldız Ezzedine Ounahi’yi takip etmeye devam ediyor.

Ounahi, 2022 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken en önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor. Fas milli takımının tarihi başarısında önemli bir rol oynayan Ounahi, takımının çeyrek finale yükselmesine katkıda bulunmuş, ancak bu aşamada Fransa'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun “X” platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hollanda’nın Ajax kulübü, Ezzedine Ounahi’yi kadrosuna katmak için ciddi görüşmelere başladı.

Romano, hem oyuncu hem de iki kulüp arasında görüşmelerin şu anda devam ettiğini ve Ounahi’nin Girona ile olan sözleşmesinde 25 milyon avroluk bir tazminat maddesi bulunduğunu doğruladı.

Romano, Ajax’ın transfer bedelini düşürmek ve tazminat bedelinin tamamını ödememek için Girona ile pazarlık yapmaya çalıştığını belirtti. Özellikle teknik direktör Michel, oyuncuyu kadroda tutmak ya da en azından ayrılması durumunda mümkün olan en iyi mali getiriyi elde etmek istediğini dile getirmişti.

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Son aylarda Onahi'nin adı Suudi Roshen Ligi kulüplerinden uzak değildi; oyuncu, uluslararası sahnedeki parlak performansı ve orta sahadaki büyük yeteneklerinden yararlanmak isteyen birçok kulübün ilgisi nedeniyle birden fazla Suudi kulübüne transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Ancak şu ana kadar Avrupa'ya transfer olması daha olası görünüyor; Ajax, transfer yarışına güçlü bir şekilde girmiş ve mevcut transfer dönemi içinde anlaşmayı sonuçlandırmak istiyor.