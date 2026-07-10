Suudi ilgisine rağmen... Bir Amerikan kulübü, Muhammed Salah’ı “vatandaşlık belgesi” ile cezbediyor

Mısır kökenli bir sahibi tarafından yönetilen bir Amerikan kulübünün yönetimi, Mohamed Salah’ı yaz transfer dönemindeki en önemli önceliği olarak belirledi; bu transfer, Amerikan ligini sarsabilir.

ABD’li “The Athletic” gazetesi, Sporting Kansas City kulübünün Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı kadrosuna katmak isteyen en önde gelen Amerikan kulüplerinden biri olduğunu bildirdi. Bu hamle, kulübün mevcut yaz transfer döneminde yeni bir döneme girerken beslediği büyük hedefleri yansıtıyor.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, 34 yaşındaki Salah’ı kadrosuna katmak isteyen MLS kulüpleri arasında Kansas City’nin başı çektiğini ortaya koydu. Salah, “Kırmızılar”la efsanevi bir kariyerin ardından daha önce Liverpool’dan ayrılacağını açıklamıştı.

Mısır Milli Takımı kaptanını kadrosuna katmak için birçok Amerikan kulübü, kısmen de olsa ilgi göstermiş olsa da, Salah’ın MLS’e transfer olmaya karar vermesi halinde Sporting Kansas City şu anda yarışta birinci sırada yer alıyor.

Bununla birlikte, kaynaklar, herhangi bir MLS kulübünün Salah ile sözleşme imzalamasının şu anda iki ana nedenden dolayı olasılık dışı olduğunu belirtiyor: Birincisi, iki yazdır Salah’ı transfer hedeflerinin en başında tutan ve rakipsiz mali teklifler sunan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nin büyük ve süregelen ilgisi.

İkinci neden ise Salah’ın kendi isteğidir. Kaynaklara göre Mısırlı yıldız, Avrupa’da kalmayı tercih ediyor ancak özellikle üç gün önce Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin karşısında dramatik bir şekilde son 16 turunda elenmesinin ardından, ABD ligine transfer de dahil olmak üzere seçeneklerini değerlendirmeye açık.

Sporting Kansas City’nin elinde, dengeleri kendi lehine çevirebilecek bir koz var: Kulübün hisselerinin çoğunluğunu kısa süre önce satın alan yeni sahibi Peter Malook, Mısırlı göçmenlerin oğlu. Malook, harcamaları artırma ve kulübün hedeflerini yükseltme sözünü yerine getirmeyi hedefliyor; zira Salah, yaz transfer listesindeki tek hedef değil.

Kansas City’nin bu hamlesi, Salah’ın geleceğinin oldukça belirsiz olduğu bir dönemde geliyor. Salah, Liverpool’daki tarihi dönemine son vermiş ve Mısır milli takımı, Lionel Messi ve arkadaşlarının elinde Dünya Kupası’ndan elenmişti.