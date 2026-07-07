Suudi Hilal, Liverpool’un transfer uzmanını kadrosuna kattı… Muhammed Salah dosyası ise gündeme oturdu

Liverpool’da bu hafta büyük transferlerle dolu bir hafta olmadı, ancak kulübün saha içi ve dışı geleceği üzerinde etkili olabilecek gelişmeler yaşandı. Spor direktörü Richard Hughes yeni bir deneyime doğru ilerlerken, “Kırmızılar” teknik direktör Andoni Iraola’nın liderliğinde takımı yeniden inşa etmek için sessizce çalışmaya devam ediyor; bu süreçte Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın yerine geçecek bir isim bulmak öncelikler listesinin başında yer alıyor.

Liverpool, transferler açısından sakin bir hafta geçirdi, ancak spot ışıkları spor direktörü Richard Hughes’un geleceğine çevrildi. “The Athletic” gazetesi, Hughes’un mevcut yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübüne katılma adayı olduğunu bildirdi.

Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Hughes’un, kısa süre önce Bournemouth’tan ayrılıp Al-Hilal’da genel müdür olarak göreve başlayan Simon Francis ile yeniden birlikte çalışması bekleniyor.

Geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen, Liverpool içindeki önde gelen isimler işlerin normal seyrinde ilerlediğini ve Hughes’un, yeni teknik direktör Andoni Iraola’nın liderliğinde gelecek sezon tüm şampiyonluklar için rekabet edebilecek bir kadro hazırlamak amacıyla mevcut transfer dönemini yönetmeye tamamen odaklandığını vurguluyor.

"The Athletic"e göre, Hughes hâlâ kulüp sahiplerinin güvenini kazanıyor ve transfer görüşmelerini bizzat yürütüyor; ayrılabileceğine dair söylentiler, transfer dönemi boyunca Liverpool’un planlarını etkilemiyor.

Transferler konusunda ise Liverpool, Osasuna’dan gelen İspanyol kanat oyuncusu Víctor Muñoz ile sözleşme imzaladığını duyurmakla yetindi. Ayrıca, geçtiğimiz Ocak ayında 60 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varılan Fransız savunma oyuncusu Jérémy Jacquet’in transferi de tamamlandı.

Buna karşılık, kulübün altyapısından yetişen Lucas Stevenson, 700 bin sterlin karşılığında Bolton Wanderers’a transfer oldu; Liverpool ise oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek gelirin %20’sini elinde tutacak.

Kulüp yönetimi, Dünya Kupası’nın düzenleniyor olması ve Iraola’nın ihtiyaçlar konusunda nihai kararlar vermeden önce kadrodaki oyuncuları değerlendirmek istemesi nedeniyle, bu yaz transferlerin çoğunu erken tamamlamanın zor olacağını başından beri biliyordu. Yeni sezon hazırlıkları ise 14 Temmuz’da “Kirkby” merkezinde başlayacak.

Mohamed Salah’ın yerine bir yedek oyuncu transfer etmek, Liverpool yönetimi için en büyük öncelik olmaya devam ediyor; özellikle de Mısırlı yıldızın önümüzdeki hafta serbest oyuncu statüsüne geçecek olması ve şu ana kadar bir sonraki durağını açıklamamış olması nedeniyle.

Liverpool, Leipzig'in kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için 100 milyon avroluk bir teklif sunmuştu; ancak habere göre Fildişili oyuncu, bu yaz kulübünden ayrılmaya karar vermesi halinde Paris Saint-Germain'e transfer olmayı tercih etti.

Ayrıca Paris Saint-Germain’de forma giyen Fransız oyuncu Bradley Barcola da Liverpool yetkililerinin ilgisini çekiyor; aday listesinde ise Brighton’dan Yankuba Menti ve Köln’den Saïd El Malla gibi birkaç isim daha bulunuyor.

Kulübün transfer hamleleri kanat pozisyonuyla sınırlı değil; mevcut transfer döneminde orta saha ve sağ bek pozisyonlarını da güçlendirmeyi değerlendiriyor. Öte yandan, başta Curtis Jones ve Federico Chiesa olmak üzere, Harvey Elliott'ın da aralarında bulunduğu bir dizi oyuncunun geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Liverpool, geçen ay sözleşmesinin son yılına giren Jones’u transfer etmek için Inter Milan’dan gelen yaklaşık 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

İki yıl önce Juventus'tan Liverpool'a katılan Keita ise, geçen sezon az süre almasının ardından İtalya ligine geri döneceği yönünde söylentilerle anılıyor.

Öte yandan, Harvey Elliott’ın önümüzdeki haftalarda durumuna netlik kazandırması bekleniyor. Oyuncu, teknik direktörün gelecek sezon planlarında yer almaması halinde daha fazla süre alabilmek istediği için, Iraola’nın yeni projesindeki rolünü değerlendirecek.